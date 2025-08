RS segue ensolarado nesta quinta-feira, mas com alerta de geada; veja como fica o tempo na sua região

Porto Alegre inicia o dia com marcas na casa dos 6ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O último dia de julho será marcado pelo tempo ensolarado e pela chance de formação de geada em parte do Rio Grande do Sul. A quinta-feira (31) começa com alerta de potencial de perigo para o fenômeno em áreas da Serra, do Norte, do Centro e da Campanha, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O órgão comunica que a temperatura seguirá baixa nessas regiões, especialmente pela manhã. Além disso, indica que há chance de danos leves às plantações devido à geada. O aviso está em vigor das 3h às 8h.

Inmet emitiu um alerta para ocorrência de geada em vigor. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Previsão

Segundo a Climatempo, a circulação de ar frio impede a elevação dos termômetros no Estado. Por isso, a sensação de frio persiste no início do dia, mas a temperatura fica amena ao longo da tarde.

Em Porto Alegre, a mínima será de 6ºC e a máxima, de 20ºC. O predomínio ainda será de tempo firme, assinalado pela presença do sol entre algumas nuvens no céu.

A Climatempo ainda pontua que, próximo à costa, o mar continua agitado entre a altura do Litoral Médio e Norte, como consequência do ciclone extratropical que atuou sobre o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Tendência para sexta-feira

O primeiro dia de agosto também tem previsão de tempo firme na maior parte do território gaúcho. A exceção fica por conta das regiões Oeste, Campanha, Missões e Sul, onde há chance de chuva isolada devido à intensificação de uma área de baixa pressão sobre o continente.

A tendência é que alguns pontos do alto da Serra ainda observem geada no período da manhã. A mudança aparece no decorrer das horas, quando a entrada de vento quente volta a estimular um aumento mais expressivo dos termômetros. O calor irá ganhar força à tarde em alguns municípios das Missões, do Noroeste e do Norte.

Confira como fica o tempo na sua região na quinta-feira (31)

Região Metropolitana

Previsão de sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Porto Alegre, a mínima será de 6ºC e a máxima, de 20ºC.

Serra

Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam bastante à noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 7ºC e 21ºC.

Campanha

Quinta-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 9°C e 19°C.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 11ºC a 23ºC.

Região Sul

Região deve observar sol entre muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Pelotas, os termômetros variam entre 10ºC e 18ºC.

Litoral Norte

Sol é esperado ao longo do dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Tramandaí, a mínima é de 12ºC e a máxima, de 17ºC.

Região Central

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 22ºC.

Região Norte

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam bastante à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 9ºC e 20ºC.

Região Noroeste

Quinta-feira de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Santa Rosa, mínima de 11ºC e máxima de 22ºC.

Litoral Sul

Sol aparece entre muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 12ºC e 16ºC.

