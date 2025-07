RS pode ter geada isolada e nevoeiro nesta terça-feira: veja como fica o tempo na sua região 

Nevoeiro pode ser observado novamente em Porto Alegre nesta terça-feira (22). Jefferson Botega / Agencia RBS

Os gaúchos terão mais um dia de sol com variações de nebulosidade pelo Rio Grande do Sul. Segundo a Climatempo, uma nova frente fria de fraca intensidade se desloca em alto-mar, próxima à costa do Estado. Ainda assim, não há previsão de chuva para esta terça-feira (22).

A tendência, no entanto, é o avanço da massa de ar frio, que influencia na queda da temperatura no território gaúcho já nas primeiras horas do dia. Os índices mais baixos devem ser registrados durante a madrugada e o começo da manhã, que deve contar, novamente, com a formação de nevoeiro. Não se descarta a possibilidade de geada isolada em pontos elevados da Serra.

Leia Mais O que causa a neblina? Entenda o fenômeno que tem marcado o amanhecer em Porto Alegre

Ao longo do dia, os termômetros seguem amenos. Na região da Serra, o sol predomina, mas a temperatura não se eleva tanto no período da tarde.

Em Bento Gonçalves, a mínima prevista é de 10ºC e a máxima de 21ºC. Em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, os índices ficam entre 8ºC e 19ºC. Já na Capital, a previsão indica variação entre 10ºC e 21ºC.

Tendência para a quarta-feira (23)

Na quarta-feira (23), a nova massa de ar frio se aproxima mais do Sul do Brasil. A condição deve contribuir para a queda da temperatura no final do dia e para a sensação de frio, especialmente na metade sul do Estado.

Em Pelotas, essa redução pode ser percebida. Os índices devem variar entre 8ºC e 13ºC. Em Rio Grande, entre 10ºC e 12ºC.

De acordo com a Climatempo, o tempo firme predomina no Rio Grande do Sul, com o sol aparecendo entre alguma nebulosidade e sem chuva.

Confira como fica o tempo na sua região na terça-feira (22)

Região Metropolitana

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. A mínima será de 10ºC e a máxima, de 21ºC.

Serra

Terça de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 10ºC e 21ºC.

Campanha

Sol é esperado o dia todo, sem nuvens no céu. Nebulosidade aumenta à noite, mas não chove. Em Bagé, as marcas ficam entre 11°C e 18°C.

Fronteira Oeste

Previsão de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Uruguaiana, a temperatura vai de 15ºC a 23ºC.

Região Sul

Predomínio de sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com pouca nebulosidade. Em Pelotas, os termômetros variam entre 10ºC e 20ºC.

Litoral Norte

Região deve observar sol e períodos de céu nublado durante o dia. Noite com poucas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima é de 12ºC e a máxima, de 31ºC.

Região Central

Dia de sol entre muitas nuvens. Noite com pouca nebulosidade. Em Santa Maria, mínima de 11ºC e máxima de 21ºC.

Região Norte

Terça será de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 11ºC e 22ºC.

Região Noroeste

A previsão indica que o tempo será de sol e períodos de céu nublado. À noite, poucas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 14ºC e máxima de 24ºC.

Litoral Sul

Região deve ter sol durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 12ºC e 17ºC.

*Produção: Carolina Dill