Rio Grande do Sul terá volta da chuva e aumento de temperatura; veja como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira

Chuva é esperada em pontos do Oeste, da Campanha, da Região Central e em municípios das Missões. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A sexta-feira (1º), primeiro dia do mês de agosto, será marcada pelo retorno da chuva e pela elevação das temperaturas em parte do Rio Grande do Sul.

Antes de se espalhar por todas as regiões, no sábado (2), diante da previsão de passagem de uma nova frente fria, a chuva começa em áreas do Oeste, da Campanha, das Missões, da Região Central e do Sul.

Segundo a Climatempo, a tendência é de que a precipitação ocorra com intensidade fraca a moderada. A instabilidade é provocada pela intensificação de uma área de baixa pressão sobre o interior do continente. No restante das áreas, o tempo estável com sol entre nuvens predomina.

Como fica a temperatura

A elevação dos termômetros se deve à entrada de ventos quentes sobre o Estado, os quais farão com que o calor ganhe força, especialmente em parte do Norte, do Noroeste, da Fronteira Oeste, do Centro e da Região Metropolitana.

Em Ivoti, por exemplo, na Região Metropolitana, a máxima pode chegar a 27ºC. Em Itaqui, na fronteira com a Argentina, o índice se aproxima dos 26ºC.

Excepcionalmente em alguns pontos do alto da Serra, há risco para geada isolada nas primeiras horas da manhã. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de potencial de perigo para cidades como Cambará do Sul e São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, onde pode ocorrer o fenômeno.

Alerta para ocorrência de geada abrange pontos isolados da Serra gaúcha. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

De acordo com a Climatempo, outro destaque importante para esta sexta-feira é a previsão de rajadas de vento na faixa centro-oeste do Rio Grande do Sul. Elas podem soprar entre 51 km/h e 70 km/h.

Tendência para sábado

No sábado (2), está previsto o avanço de uma nova frente fria, a qual será a responsável por espalhar a instabilidade. Nas Missões, na Fronteira Oeste, no Noroeste, na Campanha, na Região Central e na Região Metropolitana, há risco para pancadas de chuva com forte intensidade, seguidas por raios e rajadas de vento.

Eventuais temporais isolados também não estão descartados. Nas demais regiões, haverá condições para chuva de fraca a moderada.

Confira como fica o tempo na sua região na sexta-feira (1º)

Região Metropolitana

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC e a máxima, de 22ºC.

Serra

A previsão é de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 11ºC e 23ºC.

Campanha

A sexta-feira começa com sol entre muitas nuvens, seguido por pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica chuvoso. Em Bagé, as marcas ficam entre 13°C e 22°C.

Fronteira Oeste

Região deve observar sol e períodos de céu nublado. Previsão de chuva. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 17ºC a 25ºC.

Região Sul

Previsão de sol e períodos de céu nublado durante o dia. Noite chuvosa. Em Pelotas, os termômetros variam entre 12ºC e 20ºC.

Litoral Norte

A sexta inicia com sol e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens. Em Tramandaí, a mínima é de 14ºC e a máxima, de 18ºC.

Região Central

Dia de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 25ºC.

Região Norte

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 11ºC e 22ºC.

Região Noroeste

É esperado sol entre muitas nuvens durante o dia. Noite com nebulosidade. Em Santa Rosa, mínima de 14ºC e máxima de 24ºC.

Litoral Sul

Previsão de sol entre muitas nuvens durante o dia. Noite chuvosa. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 14ºC e 17ºC.

*Produção: Carolina Dill