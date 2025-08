A madrugada desta quarta-feira (30) foi de mínimas negativas em dois municípios do Rio Grande do Sul, ambos na Serra. A menor temperatura foi em Vacaria , onde os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram -0,5ºC por volta das 5h e a sensação térmica chegou a -0,7ºC.

Apesar das marcas negativas nesses municípios, a sensação de frio foi maior em Cambará do Sul , onde a mínima foi de 0,6ºC . Devido ao vento, a sensação térmica no município chegou a -6,9ºC por volta das 2h.

A mínima em Porto Alegre foi de 4,5ºC, registrada às 6h na estação do Inmet instalada no bairro Belém Novo, na Zona Sul. No mesmo horário, a medição no Jardim Botânico, na Zona Leste, indicou 6ºC na Capital.