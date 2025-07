Chuva forte e vento em parte do Rio Grande do Sul: a previsão do tempo para esta quinta-feira no Estado

Chuvas mais intensas devem ser observadas entre a porção norte e oeste do Rio Grande do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Pancadas de chuva se espalham sobre áreas da porção oeste e norte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (24). De acordo com a Climatempo, não estão descartados episódios de precipitação forte e localizada em algumas localidades.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com dois alertas para o potencial de perigo de chuva intensa para o Estado. O primeiro, válido de quarta (23) até as 10h de quinta-feira, afirma que pode chover entre entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia em áreas do Norte, do Noroeste, da Serra, da Fronteira Oeste e parte da Região Central. Também são esperados ventos entre 40 e 60 km/h.

Alerta é válido até às 10h de quinta-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O segundo comunicado abrange o Norte, a Serra, parte do Litoral Norte e da Região Metropolitana. O órgão federal prevê as mesmas condições do alerta anterior: entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros ao dia, além dos ventos. O aviso se estende das 10h de quinta até as 10h de sexta-feira (25).

Em Porto Alegre, o período da manhã já deve contar com a ocorrência de pancadas de chuva irregulares. Com o passar das horas, o tempo segue instável e as pancadas adotam um comportamento intermitente — vai e volta.

Pode chover cerca de 50 milímetros em parte do RS nesta quinta-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Nas demais regiões, o céu aparece mais encoberto durante o dia, com possibilidade de chuva, mas sem previsão de volumes significativos.

De acordo com a Climatempo, a temperatura segue reduzida, fruto da circulação de ar frio polar direcionado sobre o território gaúcho. Em Bagé, na Campanha, por exemplo, as marcas ficam entre 6°C e 14°C. Em Bento Gonçalves, na Serra, os termômetros variam entre 7ºC e 15ºC.

Tendência para sexta-feira (25)

Uma área de baixa pressão posicionada entre o Paraguai e o norte da Argentina ainda deve promover o avanço de instabilidades sobre parte do Rio Grande do Sul na sexta-feira (25). A Climatempo destaca que, ao longo do dia, haverá condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade entre as regiões Norte e Noroeste.

Há a previsão do avanço de uma nova frente fria. Ela deve entrar pelo Sul e favorecer a formação de nuvens carregadas na região. Nas áreas centrais, o tempo segue mais estável, apenas com variação de nebulosidade.

Confira como fica o tempo na sua região na quinta-feira (24)

Região Metropolitana

Dia de sol entre algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. A mínima será de 7ºC e a máxima, de 16ºC.

Serra

Quinta-feira de sol com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde. A chuva não para à noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 7ºC e 15ºC.

Campanha

Previsão de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 6°C e 14°C.

Fronteira Oeste

Muitas nuvens no céu o dia todo, com aberturas de sol. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 10ºC a 17ºC.

Região Sul

Região deve observar sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 9ºC e 16ºC.

Litoral Norte

Sol aparece entre nuvens pela manhã, mas o tempo fica chuvoso à tarde. A chuva não para à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 7ºC e a máxima, de 14ºC.

Região Central

Dia de sol entre algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 14ºC.

Região Norte

Tempo nublado com chuva de manhã e à noite. Aberturas de sol à tarde. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 10ºC e 15ºC.

Região Noroeste

Chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 19ºC.

Litoral Sul

Quinta-feira de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 11ºC e 15ºC.

*Produção: Carolina Dill