Quarta-feira terá sol, frio e nevoeiro no RS; confira a previsão do tempo

Em Caxias do Sul, a mínima será de 6ºC e máxima de 18ºC. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A quarta-feira (09) será ensolarada e com friozinho na maior parte do Rio Grande do Sul. A exceção fica para áreas do Litoral Médio e da Costa Doce, onde há chance de chuviscos isolados, em função da entrada de umidade marítima na região.

Na madrugada e pela manhã, pode haver nevoeiro em praticamente todo o território gaúcho, especialmente no leste e no centro do Estado. O fenômeno ocorre por conta da baixa temperatura prevista para o início do dia.

De acordo com a Climatempo, a circulação de ar frio manterá as primeiras horas da quarta-feira geladas, sobretudo na Serra e na Região Nordeste. Nessas áreas, a mínima pode ficar abaixo de 5ºC.

Com o passar das horas, os termômetros não se elevam muito, fazendo com que a sensação de frio persista. Em Porto Alegre, por exemplo, a máxima não passa dos 16ºC à tarde.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) segue com alertas para formação de geada em áreas dos Campos de Cima da Serra, da Campanha e do Sul.

Inmet está com alerta de formação de geada nas proximidades dos Campos de Cima da Serra. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O aviso, considerado o mais brando entre os níveis de atenção, indica que há risco leve de perda nas plantações e queda das temperaturas. Os comunicados são válidos até as 8h.

Inmet também tem alerta para a Campanha e parte do Sul. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Como fica o tempo no Norte do RS

A quarta-feira na Região Norte se inicia com nevoeiro. Ao longo do dia, o tempo ensolarado prevalece, com céu limpo. À noite, a condição de estabilidade continua, sem a presença de nuvens.

Passo Fundo: mínima de 7ºC e máxima de 19ºC

mínima de 7ºC e máxima de 19ºC Erechim: mínima de 8ºC e máxima de 19ºC

mínima de 8ºC e máxima de 19ºC Carazinho: mínima de 7ºC e máxima de 20ºC

mínima de 7ºC e máxima de 20ºC Sarandi: mínima de 8ºC e máxima de 21ºC

Tendência para quinta-feira (10)

Na quinta-feira (10), conforme informações da Climatempo, toda porção sul e a região da serra do Rio Grande do Sul devem contar novamente com a formação de nevoeiro. A temperatura permanece mais baixa, mas sem chance de mínimas negativas.

A previsão indica que o tempo deve seguir estável, com exceção de áreas do sul gaúcho, onde a circulação de ventos marítimos pode estimular a ocorrência de chuviscos isolados.

Confira como fica o tempo na sua região na quarta-feira (9)

Região Metropolitana

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com pouca nebulosidade. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC e a máxima, de 16ºC.

Serra

O sol é esperado o dia todo, com muitas nuvens pela manhã. À noite, forma-se nevoeiro. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 7ºC e 18ºC.

Campanha

Quarta-feira de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, forma-se nevoeiro. Em Bagé, a mínima será de 6ºC e a máxima, de 15ºC.

Fronteira Oeste

Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam bastante à noite. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 10ºC a 21ºC.

Região Sul

Região deve ter sol e períodos de céu nublado durante o dia. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 7ºC e 13ºC.

Litoral Norte

A previsão indica que o dia será de sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com pouca nebulosidade. Em Capão da Canoa, a mínima é de 8ºC e a máxima, de 15ºC.

Região Central

É esperada uma quarta-feira de sol com períodos de céu nublado. À noite, forma-se nevoeiro. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 16ºC.

Região Norte

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 7ºC e 19ºC.

Região Noroeste

Quarta-feira ensolarada, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à noite. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 23ºC.

Litoral Sul

Predomínio de sol com nebulosidade. Noite com muitas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 7ºC e 13ºC.

*Produção: Carolina Dill