Previsão de frio e chuva no RS: veja como fica o tempo nesta quarta-feira

A previsão do tempo para quarta-feira (23) indica que a chuva pode se fazer presente em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Chuvisco rápido pode ocorrer durante o dia nas regiões dos Vales, Central, Metropolitana, Serra e Litoral Norte. À noite, pancadas de fraca a moderada intensidade podem ocorrer em cidades das Missões, do Noroeste, do Norte e do Oeste.

Conforme a Climatempo, o dia já começa com presença de nebulosidade nessas áreas. O volume não será expressivo. Em Santo Augusto, no noroeste gaúcho, onde a maior quantidade deve ser observada, não passa dos 5.83 milímetros.

Esse cenário está sendo motivado pela circulação de umidade e pela presença de uma área de baixa pressão sobre o interior do continente. No restante do Estado, a presença de vento e ar frio, associado a uma área de alta pressão sob a atmosfera, mantém o tempo estável e a sensação mais gelada.

Temperatura pelo RS

A temperatura segue mais baixa pela manhã e se mantém reduzida na tarde. A mínima do dia em Porto Alegre deve ser observada à noite.

Os menores índices são esperados em Pinheiro Machado, na Campanha, com 5ºC, e em Jaguarão e em Canguçu, no sul do RS, com 6ºC. Já os mais elevados devem ser atingidos na área mais ao norte do Estado, como em Iraí e em Horizontina, com 22ºC. Em Três de Maio e em Três Passos, no Noroeste, os termômetros se aproximam dos 21ºC.

Tendência para quinta-feira

A Climatempo aponta que, na quinta-feira (24), a presença da área de baixa pressão posicionada sobre o interior do continente deve seguir favorecendo a formação de instabilidade. O frio também continua. As pancadas de chuva se espalham sobre áreas do oeste e norte do Estado ao longo do dia.

Até o momento, não há indicativo de chuva forte, apenas variando entre fraca a moderada intensidade. Nas demais regiões, o céu aparece mais encoberto e não há previsão de chuva significativa.

Confira como fica o tempo na sua região na terça-feira (22)

Região Metropolitana

Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com pouca nebulosidade. A mínima será de 9ºC e a máxima, de 15ºC.

Serra

É esperado um dia de sol entre muitas nuvens. À noite, nebulosidade. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 7ºC e 13ºC.

Campanha

Dia de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 6°C e 11°C.

Fronteira Oeste

Quarta-feira de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Uruguaiana, a temperatura vai de 10ºC a 16ºC.

Região Sul

Região deve observar sol entre muitas nuvens durante o dia. Noite com nebulosidade. Em Pelotas, os termômetros variam entre 9ºC e 13ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima é de 8ºC e a máxima, de 14ºC.

Região Central

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 10ºC e máxima de 15ºC.

Região Norte

Chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 10ºC e 15ºC.

Região Noroeste

Chuvoso durante o dia e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 14ºC e máxima de 21ºC.

Litoral Sul

Quarta-feira de sol entre muitas nuvens durante o dia. Noite com nebulosidade. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 10ºC e 12ºC.

