Praia que pode ser vista do espaço expõe disputa por título de maior do Brasil: Cassino ou Hermenegildo?

Vista da praia do Cassino a partir de Rio Grande. Rodrigo Genoves / Kaosa Rio Grande/Divulgação

Vista do espaço, uma praia se estende por 218 km no extremo sul do Brasil. A faixa litorânea atrai visitantes com suas trilhas, atrações turísticas e animais que passam por ali. O trecho é considerado a maior extensão de areia sem interrupções em todo o Brasil, segundo o ICMBio e a Universidade Federal do Rio Grande (Furg). Mas, entre duas prefeituras, a região é sinônimo de disputa.

A praia é uma só, mas troca de nome conforme os limites entre os municípios, o que alimenta uma dúvida antiga: afinal, a maior praia do Brasil é a do Cassino ou a do Hermenegildo? Popularmente, o Cassino vai dos Molhes da Barra, ponto mais ao Norte da praia, até o Chuí, ponto mais ao Sul. Mas os dados dividem a extensão.

De acordo com uma publicação de 2024 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a extensão do limite com o oceano em Rio Grande, reconhecida como a Praia do Cassino, é de 62,05 km.

Já Santa Vitória do Palmar, com a Praia do Hermenegildo, tem uma extensão de 155,95 km desde o limite com o município vizinho até a Barra do Chuí, na fronteira com o Uruguai.

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul (Fepam) esclarece: não há, por parte do estado, um critério técnico ou ambiental, formalmente estabelecido, sobre a continuidade ou divisão da faixa litorânea entre a Praia do Cassino e a Praia do Hermenegildo. A delimitação entre as duas praias segue os limites territoriais dos municípios.

O debate sobre os nomes não é novo e provoca discussões entre moradores e veranistas. Para o oceanólogo Lauro Barcellos, que pesquisa há décadas a região, a discussão é irrelevante.

— Eu vejo tudo como uma extensa zona costeira, uma extensa praia arenosa, com as suas peculiaridades. Pra mim isso não tem o menor significado, são "maiorismos", tentativas de dividir o que é indivisível — afirma.

Mas como surgiu a disputa?

Praia do Hermenegildo marca a presença humana no insólito trecho de 218km de costa gaúcha. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Mesmo assim, há diferenças institucionais. Rio Grande utiliza o nome Cassino como marca oficial de divulgação turística. Já a Praia do Hermenegildo, localizada em Santa Vitória do Palmar, reivindica seu espaço com identidade própria, população fixa, estrutura de veraneio e eventos locais.

— Na verdade, a Praia do Cassino se intitula como a maior praia do mundo porque ela pega a extensão até a Barra do Chuí, que é de Santa Vitória do Palmar. Como se fosse tudo pertencente ao Cassino. Então essa é uma das maiores questões que a gente levanta: como é que o Cassino vai ser a maior praia do mundo, se existem o Hermenegildo e a Barra do Chuí no meio disso tudo? — afirma o secretário de Cultura e Turismo de Santa Vitória do Palmar, Ismáiler Borges.

Uma fake news pode ter contribuído para a confusão ao longo do tempo. Diversas fontes divulgam que, em 1994, o livro Guinness World Records, que registra recordes mundiais, teria reconhecido a Praia do Cassino como a "maior praia do mundo". Entretanto, em resposta ao g1, a instituição informou que não monitora o título.

O livro A cidade do Rio Grande: do big bang a 2015, do jornalista Willy César, trata essa informação como uma "lenda". Na obra, o autor realizou uma pesquisa e desmentiu o que é comumente divulgado.

De acordo com a pesquisa, o trecho sobre a "praia mais extensa do Brasil" estava no livro dos recordes em 1993, 1994 e 1995, mas em edições que só circularam no Brasil. Esse trecho foi retirado mais tarde após contestação do município de Santa Vitória do Palmar.

— Atualmente nós divulgamos que a maior praia em extensão do mundo começa no Cassino e termina na Barra do Chuí e fica localizada na Região Turística da Costa Doce — explica Edward Moraes, secretário-adjunto de Inovação, Turismo e Economia do Mar de Rio Grande.

Vista do espaço

Imagem do satélite Sentinel 3 em julho de 2023. Reprodução / Copernicus Data Space Ecosystem

A uniformidade da paisagem e a extensão da faixa de areia são tão marcantes que a praia pode ser vista do espaço. O satélite europeu Copernicus Sentinel, da Agência Espacial Europeia, divulgou em julho de 2023, com alta definição, imagens da faixa contínua de areia.

A proporção impressiona:

218 km de praia;

Equivalente a mais de 54 Copacabanas enfileiradas;

Quase 3% de todo o litoral brasileiro.

A Trilha Cassino x Barra do Chuí, reconhecida pela Rede Brasileira de Trilhas, percorre toda a faixa de areia. É o trecho final da Trilha Nacional do Oiapoque ao Chuí, considerada uma das mais desafiadoras do Brasil.

A travessia pode ser feita a pé, de bicicleta ou a cavalo e leva de 6 a 9 dias. Boa parte do caminho é deserto. A paisagem muda pouco: mar de um lado, vegetação costeira do outro, e em alguns pontos, dunas.

🔎 Algumas fontes, como o Governo do RS, divulgam a extensão de 254 km; outras, como a Rede Brasileira de Trilhas e a Prefeitura de Rio Grande, reconhecem cerca de 223 km; e, segundo o IBGE, a extensão de praia das duas cidades, juntas, é de 218 km. A diferença entre os dados pode ser explicada pelo paradoxo da linha costeira, que mostra que o comprimento de uma costa depende da escala usada para medir: quanto menor a régua, mais detalhes são capturados e maior é o valor obtido. Esse fenômeno foi observado por matemáticos que concluíram que as formas naturais apresentam complexidades que não podem ser descritas com precisão pela geometria tradicional. Assim, não existe um valor fixo para o comprimento de uma linha costeira, pois ele cresce indefinidamente à medida que a medição se torna mais detalhada.

Barra do Chuí, no limite sul do Cassino, já na fronteira com o Uruguai. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Altair: o navio que virou ponto turístico

Navio deve sumir dentro de alguns anos, segundo especialistas da Furg. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A cerca de 16 km do centro do Cassino, estão os destroços do cargueiro Altair, encalhado desde junho de 1976. A embarcação, que enfrentou ventos fortes e avarias durante uma tempestade, foi deliberadamente jogada à costa para evitar o naufrágio total.

Desde então, a carcaça enferrujada virou atração turística e cenário para fotos. Mas especialistas da Furg alertam: a estrutura está em avançado processo de desintegração e pode desaparecer nos próximos anos.

Tapete de conchas

"Concheiro" em Santa Vitória do Palmar. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Já no território de Santa Vitória do Palmar, um trecho da praia é conhecido como “Concheiros”. Ali, a areia dá lugar a uma camada espessa de conchas quebradas. Após ressacas, o solo fica ainda mais instável.

O visual é único, mas o local exige atenção. Veículos sem tração costumam atolar, e trilheiros recomendam cautela, principalmente com ventos do quadrante sul, que elevam a maré e tornam o trajeto perigoso.

Fauna marinha e resgates

Elefante-marinho descansa no Cassino num dia de verão. Isa severo / RBS TV

Toda a extensão da praia abriga ecossistemas frágeis. A região é ponto de descanso, alimentação e migração de diversas espécies marinhas. Pinguins, leões-marinhos, tartarugas, albatrozes e até elefantes-marinhos aparecem sazonalmente na orla.

A mestra em gerenciamento costeiro e professora da Furg Paula Canabarro explica a sazonalidade.

— Os pinguins ocorrem no inverno, os leões e lobos-marinhos no inverno e primavera, e as tartarugas preferem as águas mais quentes da primavera e verão.

Quando encontrados debilitados, esses animais são atendidos pelo Centro de Recuperação de Animais Marinhos (CRAM), que funciona junto ao Museu Oceanográfico da Furg.

O consenso: uma praia imensa e mutável

Independentemente do nome — Cassino ou Hermenegildo —, quem percorre a faixa de areia percebe que não há divisores visíveis nem ruptura de paisagem. É uma praia contínua, deserta em muitos trechos, e em constante transformação.