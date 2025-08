Países pedem mudança da COP30 de Belém por causa de preços de hotéis

Parque da Cidade, em Belém, irá receber participantes. Governo do Pará / Divulgação

O embaixador André Corrêa do Lago, escolhido para ser presidente da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30) em novembro, disse que há um esforço muito grande do governo, liderados pela Casa Civil, para conseguir convencer os hotéis de Belém, no Pará, a baixarem os preços para o evento, diante de aumento de até 10 vezes do valor normal.

Ele admitiu que os hotéis geralmente aumentam os preços em todas as COPs que já foram realizadas, mas que em Belém está havendo um movimento extorsivo, e por este motivo alguns países já manifestaram que podem deixar de participar.

— Na maioria das cidades onde as COPs aconteceram, os hotéis passaram a pedir o dobro ou o triplo do valor. No caso de Belém, os hotéis estão pedindo mais de 10 vezes os valores normais —disse.

Segundo ele, há uma sensação de revolta dos países por essa "insensibilidade", sobretudo por parte dos países em desenvolvimento.

— Os países de menor desenvolvimento relativo, que estão dizendo que não poderão vir à COP por causa dos preços extorsivos, abusivos, que estão sendo cobrados — informou.

Côrrea do Lago afirma que os hotéis não estão se dando conta "da crise que eles estão provocando":

— Isso se tornou (uma crise), a partir do momento que ficou público, com a declaração de um representante dos países africanos, em entrevista à Reuters, que os países estão pedindo para o Brasil tirar a COP de Belém — disse.

Contribuições da COP 30

O embaixador ressaltou que a cúpula faz parte de um processo que começou em 1992, com a Rio 92 , e que acontece no momento em que serão publicadas as Contribuições Nacionalmente Determinadas" (em inglês, "Nationally Determined Contributions", NDC) até 2035

— A Cúpula vai nos mostrar o quão perto ou longe estamos do limite de 1,5 ºC de aumento na temperatura global — disse o presidente da 30ª COP.

Leia Mais Belém amplia em 50% número de voos e reforça infraestrutura de aeroporto para COP30

Lago, que tem enfatizado que a cúpula do Brasil deve ser lembrada pela implementação de soluções e tecnologias já existentes, para que se avance num novo modelo econômico baseado em um baixo carbono, enfatizou que a Iniciativa Climática para Óleo e Gás (OGCI) será convidada para os espaços de negociação, a chamada Zona Sul.