O que causa a neblina? Entenda o fenômeno que tem marcado o amanhecer em Porto Alegre

Com o nevoeiro, ao menos 10 voos foram cancelados no Aeroporto Salgado Filho nesta segunda-feira (21). Jefferson Botega / Agencia RBS

Porto Alegre amanheceu mais uma vez coberta por nevoeiro, fenômeno popularmente conhecido pelos gaúchos como neblina ou cerração. Evento bastante comum no inverno, a condição tem sido frequente na Capital e, na manhã desta segunda-feira (21), levou novamente ao cancelamento de voos partindo do Aeroporto Salgado Filho por conta da queda da visibilidade.

A formação meteorológica deve se dissipar completamente durante a tarde, com o aquecimento natural do ar. Contudo, de acordo com a Climatempo, o fenômeno pode ser observado novamente na terça-feira (22), já durante a madrugada, seguindo no começo da manhã.

Diante da baixa temperatura, também não se descarta novas ocorrências ao longo do inverno.

O que é o nevoeiro?

A Climatempo explica que o nevoeiro é como uma nuvem em que a base se forma próxima ao chão. A depender da sua densidade, o aspecto fica mais esbranquiçado, o que pode impedir a visão de objetos a poucos metros de distância. Dessa forma, pode afetar não apenas operações de aeroportos, mas também o trânsito em rodovias.

Tecnicamente, o nevoeiro é a umidade que se condensa perto do solo. São gotículas de água extremamente pequenas que ficam em suspensão perto da superfície.

O que é preciso para se formar

O nevoeiro em si pode ocorrer em qualquer época do ano, mas é mais frequente no outono e no inverno. Sua formação está relacionada a condições específicas, como:

umidade relativa do ar acima de 90%

vento fraco ou calmaria (falta de vento)

baixa temperatura

O fenômeno tende a se formar pela manhã justamente por conta dos índices reduzidos nos termômetros. É nesse período do dia que as mínimas frequentemente são atingidas. Em Porto Alegre, a condição foi influenciada por um resfriamento acentuado, em uma noite com pouca nebulosidade.

O nevoeiro é considerado uma das condições mais difíceis de prever, pois pode ser observado em qualquer lugar, em qualquer época do ano e a qualquer hora, mas sempre onde o ar está muito úmido.

Por que o nevoeiro deixa a visibilidade reduzida?

A chamada "visibilidade horizontal" pode ser entendida como a distância que se consegue enxergar a olho nu. Quanto mais denso o nevoeiro, mais difícil de visualizar o horizonte. Quando o fenômeno está presente, a visibilidade fica restrita a menos de um quilometro.