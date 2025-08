Livre de gripe aviária, Zoológico de Sapucaia do Sul reabre para visitação

O Zoológico de Sapucaia do Sul reabriu nesta quinta-feira (31) após 80 dias fechado devido a casos de gripe aviária em animais. A expectativa da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) é de que cerca de 12 mil pessoas visitem o parque até domingo (3).

Segundo a secretária de Meio Ambiente do RS, Marjorie Kauffmann, além dos protocolos sanitários, as ações para a retomada das visitas também incluíram a colocação de novas placas e melhorias na infraestrutura :

— No meio da Região Metropolitana, a gente tem esse paraíso particular , que tem muito para entregar de educação ambiental e tem um time de veterinários e biólogos que trabalha full-time, que se dedica muito a esse lugar. Então, acho realmente que é um dia de festa para nós — afirma.

Com entrada gratuita nesta quinta-feira, as cercas do zoológico se encheram de visitantes logo nas primeiras horas de reabertura. A grande maioria dos frequentadores eram famílias com crianças, que aproveitam o fim das férias escolares para fazer o passeio.

Novo animal chega em breve

Muitos são resgatados de situações de risco e estão impossibilitados de voltar para a natureza, como é o caso do filhote puma que estará visível para visitantes no zoológico a partir de domingo (3). O animal foi resgatado no começo deste ano em Jaquirana, na Serra, e levado para os cuidados do Zoológico de Sapucaia do Sul.