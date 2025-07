Julho começa hoje com um dos dias mais frios do ano; veja como será o clima neste mês no RS

Após um fim de semana de chuva intensa no Rio Grande do Sul, julho começa nesta terça-feira (1º) com tempo firme e previsão de temperatura negativa em várias regiões.

Uma onda de frio, que derrubou os termômetros, segue até sexta-feira (4). Mas de acordo com meteorologistas consultados por Zero Hora, o mês deve ser marcado por dois momentos distintos.

O Estado está sob o limiar de neutralidade climática, sem atuação de eventos como La Niña e El Niño, por exemplo. Ao contrário de 2024, a temperatura do Oceano Pacífico deixou de um ter efeito expressivo no clima, e outros fatores globais de larga escala, como as frentes frias e as massas de ar frio, passam a se sobressair.

De acordo com o meteorologista Glauco Freitas, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esse cenário também cria uma barreira de previsibilidade climática. Isso significa que há incerteza sobre como ficará o clima, já que estará mais suscetível a outros elementos que aparecem no curto prazo.

Início mais frio, depois aquece um pouco

Freitas aponta que é possível dividir o mês em dois períodos. Uma fase mais fria, com temperatura um pouco abaixo da média, e com chuva mais presente do centro ao sul do Rio Grande do Sul. Esse intervalo deve ser seguido por um segundo momento, em que os índices nos termômetros se elevam e o tempo fica mais seco.

Considerando os 31 dias de julho, o Inmet prevê que devem predominar as temperaturas abaixo da média no Estado. Além disso, em áreas de maior altitude podem ocorrer um declínio mais acentuado dos índices.

Mapa de anomalia das temperaturas é divulgado pelo Inmet. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Com relação à chuva, o Inmet indica que os acumulados podem ultrapassar os 130 milímetros na área mais ao Sul, que costuma marcar entre 100 e 140 milímetros. Já no nordeste do território gaúcho, é prevista chuva abaixo da média. O mapa de anomalia projeta redução de cerca de 10 milímetros, onde a normal climatológica se aproxima de 180 milímetros.

Nas demais porções, os volumes ficam próximos à média histórica, variando entre 80 e 100 milímetros em parte do Oeste, e cerca de 140 milímetros nas outras áreas.

Mapa de anomalia da chuva é divulgado pelo Inmet. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O meteorologista Julio Marques, professor do curso de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), corrobora com este cenário. Conforme ele, a primeira quinzena deve ser diferente da segunda.

— Essa primeira quinzena será de muito pouca chuva. O mês começa com esses primeiros dias com uma onda de frio muito forte, que será mais intensa nesses próximos três, quatro dias. O período seco e mais frio será entre o dia 10 e 12, sem chuva. Depois, enfraquece. Há a entrada de uma nova frente fria por volta do dia 12 e 15, quando volta a chover — avalia.

Em julho, a normal climatológica indica que a média do mês varia entre 12ºC e 14ºC. De acordo com o especialista, os índices podem ficar entre 3ºC a 4ºC abaixo da média.

Já a segunda metade do mês deve ser um pouco mais quente, com aumento em relação à média. Continua frio, mas ele não deve ser tão forte quanto o observado no início do mês. Além disso, se prevê uma chuva mais frequente no Estado.

— A partir de julho, o dia solar começa a aumentar novamente. Isso ajuda muito a quebrar a intensidade do frio. As massas frias entram, mas já há uma presença de radiação maior. E elas não são tão intensas quanto as de junho. Ou seja, a duração dos dias frios não são tão duradouras — diz.

Teremos novas ondas de frio e eventos extremos?

Julio Marques destaca que os gaúchos podem observar outras duas ondas de frio no Rio Grande do Sul até o final de julho. Porém, devem ser mais amenas em comparação à observada no início do mês.

Com relação a eventos extremos, como a chuva forte e volumosa vista no último fim de semana de junho, não é possível ter conclusões até o momento. O mesmo é válido em relação à possibilidade de neve — sua previsibilidade depende de uma proximidade maior do evento.

— Não estamos prevendo por agora, mas não podemos descartar. O Rio Grande do Sul está em uma zona climática, onde há o encontro das massas de ar quente e de ar frio. Quando elas se encontram, aumenta a possibilidade desses eventos extremos — pontua o meteorologista Glauco Freitas.

*Produção: Carolina Dill