Rica em terras raras, ilha submersa reivindicada pelo Brasil pode despertar interesse dos EUA? Veja o que dizem especialistas

Local está a uma profundidade de 5 mil metros.

O território marítimo conhecido como Elevação do Rio Grande, uma "ilha submersa" reivindicada pelo Brasil desde 2018, é rico em "terras raras", segundo estudos da Universidade de São Paulo (USP). Os minerais, considerados estratégicos para a transição energética, foram alvo de uma polêmica envolvendo o governo dos Estados Unidos, em meio à crise desatada pela imposição de tarifas a produtos brasileiros importados no país.

Na quinta-feira (24), o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Raul Jungmann, afirmou que o encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, manifestou interesse do governo norte-americano nos minerais críticos e estratégicos (MCEs) do Brasil.

A ilha de 500 mil quilômetros quadrados fica a 1,2 mil quilômetros da costa do Rio Grande do Sul, sob uma profundidade de 5 mil metros. Para especialistas, o interesse americano pode representar riscos à reivindicação brasileira (veja mais abaixo).

Riscos para o Brasil

O pleito do governo brasileiro por controle da região está em análise pela Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC) da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar desde 26 de fevereiro de 2025, sem data para uma resolução.

Ainda que os Estados Unidos não sejam signatários dessa convenção, o que impediria que sofressem sanções caso explorassem o território, o professor de relações internacionais João Gabriel Burmann, da Uniritter, avalia que a questão pode ser mais um elemento nas negociações entre os dois países.

— Há um risco para o Brasil, sim, já que os EUA colocam mais esse elemento no processo de barganha. São interesses nacionais dos EUA que são incluídos em negociações como a das tarifas, da investigação contra Bolsonaro, do Pix, das big techs, da pirataria. É a linha do governo Trump — avalia Burmann.

Como o Brasil ainda reinvidica a área, significa que o país não tem nenhum controle ou direito sobre o território, considerado internacional. Por isso, não haveria impeditivos legais para os EUA explorarem a área — ainda que isso possa gerar processos em Cortes internacionais, como aponta Tatiana de Almeida Squeff, professora de direito internacional e relações internacionais da UFU e da UFSM.

— Eu diria que não há impedimento legal para os Estados Unidos explorarem, por causa da sua não vinculação. Mas isso poderia gerar debates em Cortes internacionais, eventualmente. É um tema a se observar de perto, pois, assim como os Estados Unidos mostram interesse na Groenlândia, por exemplo, essas regiões serão cada vez mais cobiçadas. A relação já estremecida nas últimas semanas ganharia um novo capítulo, mas nada de que o Brasil não possa se defender juridicamente — afirma Tatiana.

Frente de negociação

Até por isso, especialistas avaliam que a negociação pode se dar no tom da colaboração, e não da disputa.

— Não vejo risco de uma intervenção dos Estados Unidos, mas, sim, um possível diálogo. Temos que pensar numa lógica mais ampla: Brasil e Estados Unidos estão em um momento crítico de suas relações, mas a tendência não é durar no longo prazo. Para os Estados Unidos, seria interessante um acesso brasileiro à Elevação do Rio Grande porque seriam fontes a mais de exploração de minérios críticos e estratégicos — pondera o professor de relações internacionais João Jung, da PUCRS.

— O Brasil tem know-how e é referência mundial em relação à exploração de bens submarinos, como a extração de petróleo. Não é fácil explorar um território como a Elevação do Rio Grande. Então, vejo como possível uma colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos — diz Jung.

No mesmo dia em que diplomatas americanos falaram do interesse em explorar terras raras no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a investida.