A chuva diminui e o frio ganha força sobre o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (18). De acordo com a Climatempo, o ciclone extratropical que se formou próximo ao Estado deve continuar alimentando nuvens carregadas.

Com isso, a chuva poderá ser mais presente na metade leste do Estado, sobretudo entre Sul, Litoral e Costa Doce. Apesar disso, ainda conforme a Climatempo, a precipitação não deve se intensificar e continuará de forma esporádica.

Em paralelo, o ar frio avança e se intensifica sobre o Estado, derrubando as temperaturas ao longo do dia. A tendência é que as rajadas de vento continuem soprando sobre o corredor leste, variando entre 51 e 70 km/h.

Em Porto Alegre, a previsão é que as marcas fiquem entre 9°C e 16°C. O período da madrugada e da manhã ainda deve contar com chuviscos pontuais. Ao longo das horas, a chuva perde força, mas o céu permanece encoberto – com algumas aparições do sol.

Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 7ºC e 11ºC. Uruguaiana, a temperatura vai de 6ºC a 16ºC. Em Bagé, a mínima será de 8ºC e a máxima, de 13ºC.

Tendência para o início do fim de semana

A chuva se dissipa no sábado (19) e o tempo fica firme em praticamente todo o Estado. Isso se deve a atuação de uma massa de ar polar associada a um sistema de alta pressão sobre o território gaúcho. As exceções são áreas da Região Metropolitana, do Litoral e do Nordeste do Estado, onde ainda há risco de chuva fraca ou chuviscos isolados.

Rajadas de vento podem seguir, variando entre 30 e 50 km/h ao longo do dia entre a Serra e o Litoral Norte. Além disso, o ar frio segue mantendo a temperatura baixa, com risco para formação de geada ainda pela manhã na Campanha Gaúcha.

Confira como fica o tempo na sua região na sexta-feira (18)

Região Metropolitana

A sexta começa nublada com chuva pela manhã. À tarde e à noite pode garoar. A mínima será de 9ºC e a máxima, de 16ºC.

Serra

Dia com sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 7ºC e 11ºC.

Campanha

Predomínio de sol com períodos de céu nublado. À noite, forma-se nevoeiro. Em Bagé, a mínima será de 8ºC e a máxima, de 13ºC.

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Uruguaiana, a temperatura vai de 6ºC a 16ºC.

Região Sul

Nublado com chuva de manhã. Nuvens diminuem a partir da tarde. Em Pelotas, os termômetros variam entre 10ºC e 15ºC.

Litoral Norte

Sexta-feira nublada com chuva pela manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Pouca nebulosidade à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 10ºC e a máxima, de 13ºC.

Região Central

Dia de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 9ºC e máxima de 15ºC.

Região Norte

Região deve observar sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.. Em Carazinho, as temperaturas variam entre 7ºC e 12ºC.

Região Noroeste

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 9ºC e máxima de 16ºC.

Litoral Sul

A previsão é de tempo nublado com chuva pela manhã. Nuvens diminuem à tarde e o sol aparece. Noite com pouca nebulosidade. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 7ºC e 13ºC.

*Produção: Carolina Dill