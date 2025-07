Cidade mais fria do RS nesta quarta-feira teve -4,3ºC; saiba onde temperaturas ficaram negativas

Em Porto Alegre, termômetros registraram 2,1ºC, no Belém Novo e 2,9ºC no Jardim Botânico. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A quarta-feira (2) amanheceu gelada no Rio Grande do Sul. Pelo menos 20 municípios do Estado registraram temperaturas negativas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Dom Pedrito, na Campanha, é a cidade mais fria do RS nesta quarta-feira, com -4,3ºC, seguida São José dos Ausentes, com -4,2ºC, e Cambará do Sul, com -3,6ºC.

Já o Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), ligado à Secretaria da Agricultura, aponta Getúlio Vargas, no norte do RS, como a cidade mais gelada, com -5,1ºC, seguido por Santana do Livramento, com -4,7ºC e São Francisco de Paula, com -4,4ºC. No início da manhã, Hulha Negra, na Campanha, registrou -3,7ºC.

Segundo o Inmet, a sensação térmica chegou a -15,9ºC em Cruz Alta e -15,7ºC em Lagoa Vermelha.

Municípios gaúchos com temperaturas negativas:

Dom Pedrito -4,3ºC São José dos Ausentes: -4,2ºC Cambará do Sul: -4,1ºC Vacaria: -3,4ºC Bagé: -3ºC Serafina Corrêa: -1,9ºC Erechim: -1,8ºC Alegrete: -1,8ºC Soledade: -1,6ºC Bento Gonçalves: -1,8ºC Santa Maria: -2º Lagoa Vermelha: -1,4ºC Palmeira das Missões: -1,4ºC São Gabriel: -1,3ºC Passo Fundo: -1,1ºC Rio Pardo: -1,5ºC Tupanciretã: -0,5ºC Santo Augusto: -0,4ºC São Luiz Gonzaga: -0,4ºC São Vicente do Sul: -0,2ºC

Frio em Porto Alegre

Em Porto Alegre, as temperaturas no início desta quarta também foram baixas.

Na estação meteorológica do Belém Novo, na Zona Sul, a mínima registrada foi de 2,1ºC.

Já na estação do Jardim Botânico, na Zona Leste, foram registrados 2,9ºC.

O recorde de frio em Porto Alegre neste ano foi registrado na semana passada, na terça-feira (24), quando a cidade teve mínima de 1,7ºC.

Até quando vai o frio no RS?

Conforme projeções da Climatempo, o período mais gelado, em que os termômetros marcam menos de 5ºC em relação à média, vai até a sexta-feira (4).

A onda de frio teve início no dia 29 de junho, após a chegada de forte massa de ar polar ao Estado. Ao longo dos próximos dias, o sistema gradativamente se afasta e os termômetros voltam a subir. Isso não significa que o frio irá embora, mas as temperaturas ficarão próximas à média prevista para essa época do ano.

A média da temperatura mínima para julho é de 8ºC em áreas do Centro, do Nordeste, do Sul, do Oeste, além da Região Metropolitana. No Norte e no Noroeste é de 10ºC.