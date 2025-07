Frio no RS: municípios registram temperatura negativa nesta terça-feira

Termômetro de rua em Porto Alegre marcava 5º no meio da manhã. Jefferson Botega / Agencia RBS

A terça-feira (1º) amanheceu gelada no Rio Grande do Sul. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) pelo menos 26 cidades registraram temperatura negativa.

São José dos Ausentes lidera a lista, registrando a menor temperatura do ano no Estado, com -5,3ºC, seguido de Vacaria, com -4ºC, e Cambará do Sul, com -3,5ºC, segundo os dados do Inmet (veja lista abaixo).

Já o Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), ligado à Secretaria da Agricultura, aponta Santana do Livramento como a cidade mais fria do dia, com -7ºC.

Com a temperatura registrada nesta terça pelo Inmet, São José dos Ausentes bateu o próprio recorde, que havia sido registrado no dia 24 de junho, quando os termômetros do município marcaram -4,9ºC.

Ainda segundo o Inmet, foi Cambará do Sul que registrou a sensação térmica mais baixa, de -18,1ºC, neste amanhecer.

Municípios gaúchos com temperaturas negativas:

São José dos Ausentes: -5,3ºC Vacaria: -4,2ºC Cambará do Sul: -3,5ºC Bagé: -3ºC Santiago: -2,6ºC Tupancireta: -2,7ºC Erechim: -2,6ºC Soledade: -3ºC Palmeira das Missões: -2,4ºC Bento Gonçalves: -2,2ºC Alegrete: -2,2ºC Cruz Alta: -2,2ºC Canguçu: -2,4ºC Lagoa Vermelha: -1,9ºC São Gabriel: -1,9ºC Dom Pedrito: -1,7ºC Caçapava do Sul: -1,6ºC Santa Maria: -1,4°C Encruzilhada do Sul: -1,3ºC Santo Augusto: -1,2ºC Jaguarão: -0,8ºC Frederico Westphalen: -0,7ºC São Vicente do Sul: -0,7ºC Serafina Corrêa: -0,7ºC São Borja: -0,5ºC São Luiz Gonzaga: -0,3ºC

Frio em Porto Alegre

Em Porto Alegre, as temperaturas também foram baixas no amanhecer desta terça-feira.

Na estação meteorológica do Belém Novo, na Zona Sul, a mínima registrada foi de 2,9ºC. Na estação do Jardim Botânico, na Zona Leste, foram registrados 3,1ºC.

O recorde de frio em Porto Alegre neste ano foi registrado na semana passada, quando a cidade teve mínima de 1,7ºC.

Como deve ser o mês de julho

Julho começou sob a influência de uma onda de frio, que deve derrubar as temperaturas até sexta-feira (4). De acordo com meteorologistas consultados por Zero Hora, o mês deve ser marcado por dois momentos distintos.

Está prevista uma fase mais fria, com temperatura um pouco abaixo da média, e com chuva mais presente do centro ao sul do Rio Grande do Sul.

Em um segundo momento, os índices nos termômetros se elevam e o tempo fica mais seco.

Considerando os 31 dias de julho, o Inmet prevê que devem predominar as temperaturas abaixo da média no Estado. Além disso, em áreas de maior altitude, há previsão de declínio mais acentuado dos índices.

Com relação à chuva, o Inmet indica que os acumulados podem ultrapassar os 130 milímetros na área mais ao Sul, que costuma marcar entre cem e 140 milímetros.

No nordeste do território gaúcho, é prevista chuva abaixo da média. O mapa de anomalia projeta redução de cerca de 10 milímetros, onde a normal climatológica se aproxima de 180 milímetros.