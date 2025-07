Frio não dá trégua nesta quarta-feira no RS; amanhecer deve ter temperaturas negativas

Em Porto Alegre, a mínima prevista pela Climatempo é de 1ºC. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O ar polar presente no Rio Grande do Sul continua intenso nesta quarta-feira (2) e pode fazer com que sejam registradas temperaturas negativas mais uma vez. O dia deve ser gelado assim como a terça-feira (1º), que teve os menores índices do ano.

Conforme a Climatempo, cidades como Bom Jesus, Veranópolis, São José dos Ausentes e Flores da Cunha podem ter mínima de -3ºC. Gramado, Candiota, Guaporé e Nova Petrópolis, por exemplo, devem ficar em -2ºC. Não se descarta a possibilidade de novos recordes, inclusive na Capital.

A máxima não passa dos 14ºC. Essa temperatura é prevista em municípios como Mostardas, Iraí, Horizontina e Cidreira.

O predomínio segue sendo de tempo firme, marcado pela presença do sol entre nebulosidade variável. Essa combinação de céu mais aberto com temperatura baixa favorece o risco de geada generalizada no território gaúcho.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta para o fenômeno em praticamente todo o Estado no início da manhã, com exceção para as áreas litorâneas. A ocorrência mais intensa deve ser observada na Campanha e na Serra. Em áreas do Centro, do Oeste, do Noroeste e da Região Metropolitana, o aviso indica a existência de potencial de perigo.

Em Porto Alegre, de acordo com a Climatempo, uma entrada de umidade do oceano pode provocar chuviscos isolados à tarde e à noite.

Inmet está com alerta para formação de geada em praticamente todo o Estado. Jean Pimentel / Agencia RBS

Tendência para a quinta-feira

Uma área de alta pressão atmosférica sobre o Estado deixa o tempo firme, com predomínio de sol entre nuvens

Pela manhã pode haver temperaturas mínimas negativas e condição para geada no Oeste, na Campanha Gaúcha, no Sul, na Serra, no Norte e em parte da Região Central e dos Vale.

A onda de frio está prevista para se encerrar na sexta-feira (4), quando a massa de ar polar se afasta do território gaúcho.

Confira como fica o tempo na sua região na quarta-feira (2)

Região Metropolitana

Tempo nublado o dia todo e à noite. Nevoeiro de manhã e possibilidade de garoa. Em Porto Alegre, a mínima será de 1ºC e a máxima, de 12ºC.

Serra

Geada pela manhã. Dia de sol com aumento de nuvens à tarde. Muitas nuvens à noite, mas não chove. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre -1ºC e 10ºC.

Campanha

Região deve ter geada pela manhã. Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima será de -1ºC e a máxima, de 10ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol, com geada ao amanhecer, algumas nuvens à tarde e nevoeiro à noite. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 0ºC a 12ºC.

Região Sul

Quarta-feira de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 2ºC e 12ºC.

Litoral Norte

É esperado sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Tramandaí, a mínima é de 5ºC e a máxima, de 13ºC.

Região Central

Previsão indica que o dia será de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e seguem à noite. Em Santa Maria, mínima de 0ºC e máxima de 10ºC.

Região Norte

Região deve ter sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre -1ºC e 11ºC.

Região Noroeste

Sol é esperado ao longo do dia todo com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada. Em Santa Rosa, mínima de 1ºC e máxima de 13ºC.

Litoral Sul

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 5ºC e 12ºC.

