Frio continua, com chance de chuvisco e geada: veja como fica o tempo no RS nesta quinta-feira

Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC e a máxima, de 16ºC. Jefferson Botega / Agencia RBS

Os gaúchos podem se preparar para mais um dia de frio no Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira (3), ainda há chance para temperaturas mínimas negativas. Com o afastamento da massa de ar polar que atua sobre o Estado, a sensação congelante começa a perder um pouco da intensidade.

Na quarta-feira (2), pelo menos 20 municípios registraram temperaturas abaixo de 0ºC, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme a Climatempo, o tempo deve seguir estável, com predomínio de sol entre nuvens, em todas as regiões, ainda em decorrência da atuação de uma área de alta pressão atmosférica.

No Litoral Norte, na Região Metropolitana e dos Vales, além da Serra, a madrugada e a manhã de quinta devem ter chuviscos isolados.

O amanhecer também deve ter nevoeiro na Campanha, no Sul, na Costa Doce, na Região Metropolitana e na Serra. Além disso, a previsão indica que haverá condições para geada em áreas do Oeste, da Campanha, Sul, da Costa Doce, da Missões, do Noroeste, do Norte, do Nordeste e da Serra.

O Inmet está com alertas em vigor para geada, válido de meia-noite até as 8h. O órgão aponta que há perigo na Campanha e em parte da Serra, onde há risco de perda em plantações e são esperadas as menores temperaturas.

Outros avisos são destinados à parte do sul, do oeste e do norte do Estado. Nessas porções, há potencial de perigo, por conta do risco leve de possível danos.

Tendência para sexta-feira

As condições para nevoeiro seguem na sexta-feira em parte da Região Central, dos Vales, da Região Metropolitana e do Nordeste. O tempo continua firme ao longo do dia, com predomínio de sol entre algumas nuvens no céu.

A Climatempo aponta que este será o último dia da onda de frio. O Estado ainda poderá registrar geada e mínimas negativas nos pontos mais elevados da serra gaúcha.

Confira como fica o tempo na sua região na quinta-feira (3)

Região Metropolitana

Céu nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC e a máxima, de 16ºC.

Serra

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 4ºC e 14ºC.

Campanha

Quinta-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer e algumas nuvens à tarde. Noite de céu limpo. Em Bagé, a mínima será de 1ºC e a máxima, de 13ºC.

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 3ºC a 14ºC.

Região Sul

Região deve ter sol e períodos de céu nublado. Noite de céu limpo. Em Pelotas, os termômetros variam entre 3ºC e 14ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Tramandaí, a mínima é de 9ºC e a máxima, de 15ºC.

Região Central

A previsão indica que o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Santa Maria, mínima de 4ºC e máxima de 14ºC.

Região Norte

Quinta-feira de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 3ºC e 14ºC.

Região Noroeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Santa Rosa, mínima de 4ºC e máxima de 16ºC.

Litoral Sul

É esperado sol, como chance de céu nublado durante o dia. Noite de céu limpo. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 7ºC e 14ºC.

*Produção: Carolina Dill