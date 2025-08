Frio abaixo de 10°C e volta do sol: como fica o tempo no RS durante a semana

Início da semana continua nublado e chuvoso no RS. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Ainda não vai dar para sair de casa sem o guarda-chuva, muito menos pendurar de volta os casacos no armário. Enquanto a chuva segue até terça-feira (29) em todo o Estado — e volta a aparecer na sexta (1º) —, os termômetros caem e podem ficar próximos de 0°C em alguns pontos do Rio Grande do Sul no meio da semana.

Com acumulados que podem chegar aos 80 milímetros na metade leste, o início da semana continua nublado e chuvoso até terça, quando o sol dará as cartas novamente em boa parte do Estado.

Até lá, a temperatura máxima não passa dos 16°C, mas começa a cair já na terça, quando uma massa de ar frio e seco se forma sobre o Rio Grande do Sul — o que manterá o tempo firme, mas derruba os termômetros.

A partir de quarta (30), a previsão é de sol entre nuvens em boa parte das regiões gaúchas, mas cuidado com o frio: os 17°C à tarde vão anteceder o frio de 8°C na Capital durante a noite.

Na Serra, os termômetros devem se aproximar de 0°C, com mínima prevista de 1°C em Bom Jesus. Em diversas regiões gaúchas, pode haver formação de nevoeiro tanto pela manhã quanto à noite, e há previsão de formação de geada no Norte.

Na quinta (31), o frio se afasta do RS e a temperatura volta a subir, com máxima de 22°C prevista para Porto Alegre. O sol se mantém e deve seguir em todas as regiões do território gaúcho até o final de semana — mas há chance de chuva na sexta à noite.