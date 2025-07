Frente fria avança e pode provocar chuva forte e temporais em parte do RS nesta quarta

Frente fria deve chegar acompanhada de chuva nesta quarta-feira. Duda Fortes / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul começa a quarta-feira (16) com o tempo quente e estável. No entanto, uma nova frente fria deve avançar pelo Estado no fim do dia, acompanhada de chuva, marcando o início de um declínio nas temperaturas.

Segundo o meteorologista Cléo Kuhn, do Grupo RBS, a chuva deve começar pela Fronteira com o Uruguai e se espalhar pelas demais regiões.

Como fica o tempo na quarta-feira

De acordo com a Climatempo, há condições para formação de cerração na Região Metropolitana, Central, Sul e dos Vales ainda durante a manhã.

O avanço dessa nova frente fria favorece o retorno da instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade no Oeste, Campanha, Missões, Sul, Litoral Médio e em áreas isoladas entre o Noroeste e a Região Central. As precipitações podem vir seguidas por descargas elétricas e com risco para granizo isolado.

A formação de uma área de baixa pressão próxima ao Estado também pode provocar rajadas de vento de até 60 km/h, independentemente da ocorrência de chuva.

Avisos do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com dois alertas em vigor, um para chuva intensa e outro para tempestade.

Chuva intensa - perigo potencial

Com início às 13h de quarta e fim às 9h de quinta-feira, o órgão federal aponta para a existência de potencial perigo para chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, além de ventos intensos. O comunicado é válido para o Sul, Centro e parte do Norte do Estado, assim como Região Metropolitana.

Tempestade - perigo

O segundo aviso informa que há perigo de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, junto a ventos intensos, e queda de granizo. Abrangendo a Fronteira Oeste e parte do Centro, o alerta inicia ao meio-dia de quarta e termina às 5h de quinta.

Tendência para os próximos dias

Na quinta-feira (17), o avanço da frente fria e a formação de um novo ciclone sobre o oceano devem reforçar a instabilidade sobre o Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, há previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte, acompanhadas de descargas elétricas no Noroeste, Norte, Região Central, Região Metropolitana, Serra, Sul e Litoral.

Além da chuva, há possibilidade de rajadas de ventos entre 51 e 70 km/h no decorrer do dia. Entre o Litoral, Região Metropolitana e Costa Doce, os ventos podem chegar a 80 km/h.

No fim de semana, o tempo volta a ficar seco, mas com a chegada da chuva, a temperatura deve cair, provocando frio intenso.

Confira como fica o tempo na sua região na quarta-feira (16)

Região Metropolitana

Dia de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 13ºC e a máxima, de 25ºC.

Serra

Quarta-feira com predomínio de sol, mas com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 12ºC e 22ºC.

Campanha

A previsão indica que a quarta deve começar com sol entre nuvens, passando a nublado. À noite, o tempo fica chuvoso. Em Bagé, a mínima será de 13ºC e a máxima, de 21ºC.

Fronteira Oeste

Tempo nublado com possibilidade de garoa de manhã, chuva à tarde e à noite. Uruguaiana, a temperatura vai de 11ºC a 19ºC.

Região Sul

Região deve ter sol e períodos de céu nublado durante o dia. Noite chuvosa. Em Pelotas, os termômetros variam entre 12ºC e 22ºC.

Litoral Norte

É esperado sol e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima é de 13ºC e a máxima, de 23ºC.

Região Central

Dia de sol e períodos de céu nublado. Noite chuvosa. Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 24ºC.

Região Norte

Quarta de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Carazinho, as temperaturas variam entre 13ºC e 22ºC.

Região Noroeste

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com nebulosidade e chuva. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 24ºC.

Litoral Sul

A previsão do tempo é de sol e períodos de céu nublado ao longo do dia. Noite chuvosa. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 12ºC e 18ºC.

