Ciclone extratropical, frente fria e chegada de massa de ar polar: como fica o tempo no RS nesta quinta-feira

Inmet está com alerta de chuva pelo Rio Grande do Sul. Neimar De Cesero / Agência RBS

A temperatura deve cair ainda mais no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (17), com a chegada de uma frente fria, acompanhada de uma massa de ar polar, e a formação de um novo ciclone extratropical no oceano.

De acordo com a Climatempo, não se descarta a possibilidade de precipitação invernal, especialmente de chuva congelada na Serra do Sudeste, localizada na região da Campanha abrangendo cidades como Pinheiro Machado e Encruzilhada do Sul. A chance é baixa. Mas, caso ocorra, deve ser observada durante a tarde e noite da quinta.

Municípios da serra gaúcha devem registrar as menores mínimas. Em São José dos Ausentes, o termômetro pode chegar a 6°C – o índice mais baixo previsto. Em Vacaria, Bom Jesus e Cambará do Sul, a temperatura se aproxima de 7ºC. As máximas não passam dos 20ºC no Estado.

Formação de ciclone extratropical em alto-mar influencia tempo no RS nesta quinta-feira. Reprodução / Windy

Como fica o tempo

Ao longo do dia, estão previstas pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas por raios, nas regiões Noroeste, Norte, Central, Metropolitana e dos Vales, assim como na Serra, no Sul e no Litoral.

Segundo a Climatempo, são esperadas rajadas de vento entre 51 e 70 km/h, mesmo na ausência de chuva. Entre o Litoral, Região Metropolitana e Costa Doce, os ventos podem chegar a 80 km/h.

A tendência é que a chuva perca a intensidade no fim do dia e ocorra de forma mais isolada e esporádica.

Alertas do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para toda a porção serrana, o Nordeste do estado e a Região Metropolitana.

Nessas localidades, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem atingir de 40 a 60 km/h. O comunicado é válido até as 15h.

Tendência para sexta-feira

De acordo com a Climatempo, a presença do ciclone extratropical sobre o oceano deve continuar, nesta sexta-feira (18), alimentando a formação de nuvens carregadas sobre a Metade Leste do Estado, sobretudo entre o Sul, o Litoral e a Costa Doce.

Apesar disso, a chuva não deve ganhar intensidade e permanece caindo em forma de pancadas esporádicas. As rajadas de vento continuam soprando sobre o leste, variando entre 51 e 70 km/h.

Confira como fica o tempo na sua região na quinta-feira (17)

Região Metropolitana

A quinta-feira começa com sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A mínima será de 12ºC e a máxima, de 20ºC.

Serra

Dia nublado com chuva pela manhã. Temporal à tarde. À noite, as nuvens diminuem e a chuva para. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 8ºC e 16ºC.

Campanha

A previsão indica que a quinta deve começar chuvosa pela manhã e à noite. Abertura de sol à tarde, ainda com pancadas de chuva. Em Bagé, a mínima será de 8ºC e a máxima, de 16ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Uruguaiana, a temperatura vai de 8ºC a 14ºC.

Região Sul

Tempo nublado com chuva pela manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Noite com nebulosidade. Em Pelotas, os termômetros variam entre 12ºC e 16ºC.

Litoral Norte

Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. Em Capão da Canoa, a mínima é de 11ºC e a máxima, de 19ºC.

Região Central

Dia de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Santa Maria, mínima de 10ºC e máxima de 18ºC.

Região Norte

Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. Em Carazinho, as temperaturas variam entre 9ºC e 18ºC.

Região Noroeste

Predomínio de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 19ºC.

Litoral Sul

A previsão é de tempo chuvoso durante o dia. À noite a chuva para e as nuvens diminuem. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 12ºC e 16ºC.

*Produção: Carolina Dill