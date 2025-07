Fim de semana terá tempo firme e temperaturas agradáveis no RS; confira a previsão

Em Porto Alegre, a máxima prevista para o sábado é de 19ºC. Camila Hermes / Agencia RBS

O fim de semana no Rio Grande do Sul deve ser de tempo firme e temperaturas mais agradáveis, em comparação ao frio intenso que castigou os gaúchos na última semana. A condição é motivada pelo afastamento da forte massa de ar polar, responsável pela recente queda brusca nas temperaturas.

Ainda há previsão de frio durante a manhã, principalmente na Serra e na Campanha. No entanto, durante a tarde, as máximas devem girar em torno dos 20ºC na Região Metropolitana e na Fronteira Oeste.

Em Porto Alegre, a mínima prevista para o sábado (5) é de 7ºC, com máxima de 19ºC. No domingo, os termômetros devem variar entre 10ºC e 17ºC.

Já em Uruguaiana, o sábado começa com mínima de 9ºC e máxima de 21ºC. No domingo, as temperaturas oscilam entre 10ºC e 20ºC.

Confira como fica o tempo na sua região no sábado (5)

Região Metropolitana

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde. Muitas nuvens à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 19ºC.

Serra

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 7ºC e 17ºC.

Campanha

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 17ºC.

Fronteira Oeste

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 9ºC a 21ºC.

Região Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 6ºC e 16ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Tramandaí, a mínima é de 10ºC e a máxima, de 19ºC.

Região Central

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 6ºC e máxima de 18ºC.

Região Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 6ºC e 18ºC.

Região Noroeste

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 7ºC e máxima de 20ºC.

Litoral Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 9ºC e 14ºC.

Confira como fica o tempo na sua região no domingo (6)

Região Metropolitana

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 10ºC e a máxima, de 17ºC.

Serra

Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite forma-se nevoeiro. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 6ºC e 17ºC.

Campanha

Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite forma-se nevoeiro. Em Bagé, a mínima será de 8ºC e a máxima, de 16ºC.

Fronteira Oeste

Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite forma-se nevoeiro. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 10ºC a 20ºC.

Região Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 5ºC e 15ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Tramandaí, a mínima é de 10ºC e a máxima, de 16ºC.

Região Central

Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite forma-se nevoeiro. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 16ºC.

Região Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 6ºC e 17ºC.

Região Noroeste

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 8ºC e máxima de 20ºC.

Litoral Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 7ºC e 15ºC.