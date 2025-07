Em cinco pontos, entenda a reivindicação do Brasil por ilha submersa que fica a 1,2 mil quilômetros do RS

Imagens feitas com veículo não tripulado mostram cânion que corta Elevação do Rio Grande. Luigi Jovane / USP

Uma ilha submersa do tamanho da Espanha, localizada a cerca de 1,2 mil quilômetro da costa do Rio Grande do Sul e a 5 mil metros de profundidade, é reivindicada pelo Brasil. Trata-se da Elevação do Rio Grande (ERG), uma formação geológica que o país quer reconhecer como parte do seu território junto à Organização das Nações Unidas (ONU).

Análises geológicas indicam que essa formação submersa é uma continuação natural do território continental brasileiro. Pesquisas da Universidade de São Paulo (USP) mostram que o solo da região é geologicamente semelhante ao do interior de São Paulo.

Além disso, a área é rica em minerais estratégicos, como as chamadas “terras raras”, essenciais para a transição energética e a indústria de alta tecnologia.

1. A quem pertence a ilha submersa?

A Elevação do Rio Grande se encontra em águas internacionais e, até então, é considerada patrimônio comum da humanidade. Por isso, a área ainda não é oficialmente reconhecida como território brasileiro, mas o país reivindica esse reconhecimento desde 2018 junto a Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC), órgão da ONU responsável por analisar esse tipo de solicitação.

Evidências geológicas mostram que o solo da ERG é idêntico ao do interior de São Paulo, o que indicaria uma continuidade natural do território continental brasileiro. A reivindicação é feita com base na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), que permite aos países ampliar sua plataforma continental, desde que comprovem essa continuidade geológica.

— O fato de que estamos encontrando esses indícios, de que essa área era uma ilha até pouco tempo atrás, é muito importante, porque mostra que havia uma relação direta com o continente — avalia o pesquisador Luigi Jovane, da USP.

A submissão brasileira está em análise desde fevereiro de 2025 e abrange uma área de cerca de 1,5 milhão de km². A expectativa é que, se aprovada, a região passe a integrar a Plataforma Continental Brasileira, permitindo ao país exercer soberania sobre os recursos do leito marinho e subsolo.

2. Quem pode reivindicar território em águas internacionais?

A CNUDM, assinada em 1982, estabelece que os países costeiros têm direito a uma Zona Econômica Exclusiva (ZEE) de até 200 milhas náuticas (cerca de 370 quilômetros) a partir da costa. Nessa faixa, o país tem soberania para explorar recursos naturais.

No entanto, a convenção também permite que os países reivindiquem a extensão de sua plataforma continental além das 200 milhas, desde que comprovem a continuidade geológica do território. É exatamente isso que o Brasil está fazendo com a Elevação do Rio Grande.

A ONU, por meio da CLPC, não decide sobre soberania territorial, mas reconhece o direito de exploração econômica sobre o leito e subsolo marinhos. Ou seja, se a submissão for aprovada, apenas o Brasil poderá explorar os recursos minerais da região, mesmo que ela esteja em águas internacionais.

3. O Brasil tem capacidade de explorar esses recursos?

A Elevação do Rio Grande é rica em terras raras, um grupo de 17 minerais estratégicos para a transição energética e a indústria de alta tecnologia. Esses elementos são essenciais para a fabricação de turbinas eólicas, baterias de carros elétricos, equipamentos médicos e até armamentos.

— São minerais que ocorrem na natureza. Ou o país tem reserva ou não tem, não tem como criar uma indústria de minerais. E o Brasil tem muito desta riqueza. O que encontramos é uma concentração anômala de minerais na Elevação do Rio Grande — explica a pesquisadora Carina Ulsen, da USP.

O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, com cerca de 21 milhões de toneladas. No entanto, ainda não domina plenamente a tecnologia de beneficiamento e transformação industrial desses minerais. Isso significa que, atualmente, o país exporta boa parte como matéria-prima bruta, sem agregar valor.

Apesar disso, há avanços. Jazidas em Minas Gerais e Goiás estão sendo exploradas com tecnologias mais modernas, e o governo federal tem buscado atrair investimentos e desenvolver infraestrutura nacional para transformar o Brasil em um player relevante nesse mercado.

Explorar a ERG, no entanto, deve exigir tecnologia de ponta para mineração em grandes profundidades, algo que o Brasil ainda está desenvolvendo.

4. Outros países podem interferir?

Embora a área esteja em águas internacionais, nenhum outro país pode explorar os recursos da Elevação do Rio Grande se a ONU reconhecer a submissão brasileira. A CNUDM garante esse direito ao país que comprovar a extensão de sua plataforma continental.

Ainda assim, há temores sobre a capacidade do Brasil de proteger esse território, tanto do ponto de vista militar quanto diplomático.

A Marinha do Brasil participa do processo de submissão e da vigilância da chamada Amazônia Azul, que inclui a ZEE e as áreas pleiteadas além das 200 milhas.

5. E o meio ambiente?

A possibilidade de exploração mineral em áreas tão profundas levanta preocupações ambientais.

Pesquisadores da USP envolvidos nos estudos da ERG afirmam que o objetivo não é defender a mineração submarina, mas compreender a biodiversidade e a geologia da região. Qualquer atividade econômica futura dependerá de licenciamento ambiental rigoroso, com participação de órgãos como o Ibama.