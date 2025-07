De 6ºC a 23ºC: sexta-feira terá sol e temperatura em elevação

Porto Alegre terá uma sexta-feira de sol, com possibilidade de névoa fraca. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em clima pré-fim de semana, os gaúchos devem ter uma sexta-feira (11) de sol e com uma leve elevação da temperatura em todo o Rio Grande do Sul.

O dia pode amanhecer com nevoeiro, especialmente na Região Sul. Em áreas da Campanha e do sul, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirma que há possibilidade de geada, com perigo de perdas na agricultura. O alerta é válido das 4h às 7h da manhã.

Inmet alerta para risco de geada na Campanha e em parte da Região Sul. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

De acordo com a Climatempo, a atuação de uma área de alta pressão sobre o território gaúcho mantém o tempo firme. Não há previsão de chuva.

A manhã será mais fria. A menor temperatura é esperada em Santana do Livramento, onde pode fazer 6°C. Na sequência, a Climatempo indica que Quaraí, na Fronteira Oeste, e São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, podem ter mínima de 7ºC.

Com o passar das horas, os índices nos termômetros voltam a subir. Algumas partes do Rio Grande do Sul terão uma tarde mais amena, outras podem ter até um leve "calorzinho".

Em São Borja, no oeste do Estado, a máxima pode chegar a 23ºC no decorrer do dia. Já em Frederico Westphalen, no Noroeste, e em Iraí, no Norte, a temperatura se aproxima dos 22°C.

Como fica a sexta-feira no Norte

A sexta-feira se inicia com a chance de formação de névoa em cidades da Região Norte. O dia segue com o predomínio de sol entre algumas nuvens. E, à noite, a previsão indica que haverá pouca nebulosidade.

Passo Fundo: mínima de 9ºC e máxima de 19ºC

mínima de 9ºC e máxima de 19ºC Carazinho: mínima de 8ºC e máxima de 20ºC

mínima de 8ºC e máxima de 20ºC Erechim: mínima de 9ºC e máxima de 20ºC

Tendência para o final de semana

Para o sábado (12), é esperada uma condição semelhante à observada pelos gaúchos nos últimos dias: manhã com possibilidade de nevoeiro, tempo firme e temperaturas agradáveis.

De acordo com a Climatempo, o nevoeiro pode comprometer mais a visibilidade. As regiões que não devem ter condições para essa formação são o oeste e o norte do RS.

Em comparação à sexta-feira, a temperatura se eleva um pouco mais à tarde, sobretudo na Região das Missões e do Noroeste.

Confira como fica o tempo na sua região na sexta-feira (11)

Região Metropolitana

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC e a máxima, de 21ºC.

Serra

Sexta-feira de sol com muitas nuvens à tarde, mas sem chuva. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 8ºC e 19ºC.

Campanha

A previsão indica que o dia será de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima será de 8ºC e a máxima, de 18ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol, com variação de nebulosidade. Noite com poucas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 8ºC a 21ºC.

Região Sul

Região deve ter sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 10ºC e 14ºC.

Litoral Norte

O sol aparece, seguido por muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade, mas não chove. Em Capão da Canoa, a mínima é de 10ºC e a máxima, de 19ºC.

Região Central

Dia de sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Em Santa Maria, mínima de 9ºC e máxima de 19ºC.

Região Norte

Sexta-feira de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com pouca nebulosidade. Em Carazinho, as temperaturas variam entre 8ºC e 20ºC.

Região Noroeste

Predomínio de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 22ºC.

Litoral Sul

A previsão do tempo para sexta-feira é de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 11ºC e 13ºC.

*Produção: Carolina Dill

