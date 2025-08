Com queda de temperatura e chance de geada: veja como será o tempo no Rio Grande do Sul nesta terça-feira

Chuva fraca e isolada pode ser observada na Região Metropolitana, no Litoral Norte, na Serra e no Norte. Jefferson Botega / Agencia RBS

Os gaúchos devem encarar uma queda acentuada de temperatura nesta terça-feira (29), com a chegada de uma massa de ar polar ao Rio Grande do Sul. A tendência é que a redução seja percebida durante a madrugada.

A redução dos índices deve favorecer também a ocorrência de geada em praticamente toda a metade oeste do território gaúcho pela manhã.

De acordo com a Climatempo, esse cenário, aliado à presença de um ciclone extratropical em alto-mar e à umidade remanescente, pode criar condições para queda de neve entre a madrugada e o amanhecer de terça-feira, nos pontos mais altos da serra de Santa Catarina.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de potencial de perigo em razão do declínio entre 3ºC e 5ºC da temperatura. O comunicado é válido até as 10h da manhã e abrange todo o Estado.

A mínima fica mais baixa, especialmente entre o centro-norte e oeste do Rio Grande do Sul. Em São José dos Ausentes e em Bom Jesus, na região serrana, onde a menor temperatura é prevista, o índice se aproxima dos 3ºC. A máxima não deve passar dos 8ºC e dos 9ºC nas respectivas cidades.

Em Bagé, na Campanha, o dia pode começar com os termômetros marcando na faixa dos 4ºC e chegar aos 12ºC ao longo da terça-feira. Em Passo Fundo, no Norte, e em Santa Maria, na Região Central, a mínima prevista é de 6ºC, enquanto a máxima é de 12ºC e 14ºC, respectivamente.

Chuva e vento seguem no Estado

Segundo a Climatempo, a chuva segue em algumas localidades devido à circulação de umidade vinda do mar em direção ao continente após a passagem da frente fria.

Região Metropolitana, Litoral Norte, Serra e Norte podem registrar pancadas fracas e isoladas. Não há previsão de grandes acumulados. Nas demais regiões, o sol volta a predominar.

As rajadas de vento ainda poderão ser sentidas nesta terça-feira. Contudo, a expectativa é que o ciclone extratropical perca força, diminuindo a corrente. No nordeste e no litoral norte do Estado, os ventos ainda podem chegar aos 70 km/h, já no restante da faixa litorânea, até 50 km/h.

Tendência para quarta e quinta-feira

Entre quarta (30) e quinta-feira (31), o tempo permanece firme em todo o Rio Grande do Sul, sem previsão de chuva. A temperatura segue baixa, mantida pela presença da massa de ar polar que avança pelo Sul do Brasil.

Confira como fica o tempo na sua região na terça-feira (29)

Região Metropolitana

Terça-feira de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Pode chover de modo isolado durante o dia. A mínima será de 8ºC e a máxima, de 14ºC.

Serra

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Há possibilidade de chuva isolada. Noite com pouca nebulosidade. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 6ºC e 11ºC.

Campanha

Previsão de sol entre nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Bagé, as marcas ficam entre 4°C e 12°C.

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado, com geada ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 7ºC a 16ºC.

Região Sul

Predomínio de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Pelotas, os termômetros variam entre 8ºC e 14ºC.

Litoral Norte

O dia começa com sol entre nuvens, passando a nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Em Tramandaí, a mínima é de 13ºC e a máxima, de 16ºC.

Região Central

Previsão de dia ensolarado. Noite de tempo aberto. Em Santa Maria, mínima de 6ºC e máxima de 14ºC.

Região Norte

Terça-feira de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Há chance de chuva isolada. Noite de céu limpo. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 6ºC e 12ºC.

Região Noroeste

Sol predomina. Noite de tempo aberto. Em Santa Rosa, mínima de 7ºC e máxima de 15ºC.

Litoral Sul

Predomínio de sol o dia todo, com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 10ºC e 14ºC.

*Produção: Carolina Dill

