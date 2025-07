Chuva retorna ao RS no início da semana, e temperaturas baixas seguem; confira a previsão

Chuva deve chegar na terça-feira (8) na Região Metropolitana. Renan Mattos / Agencia RBS

A segunda semana de julho deve começar com chuva na região oeste, campanha e sul do Rio Grande do Sul. Isso se deve ao avanço de uma nova frente fria pela costa do Estado, que favorece a ocorrência de chuva fraca a moderada, entre o período da tarde e noite. Ela deve cair de forma irregular e isolada.

De acordo com a Climatempo, na segunda-feira (7), o tempo ainda deve seguir firme na Região Metropolitana, Serra e Norte, mas com temperaturas baixas. Na Serra e no Norte, existe a possibilidade de formação de geada isolada ainda nas primeiras horas da manhã.

A frente fria segue se deslocando em alto mar pela costa do RS, por isso, na terça-feira (8) há previsão de chuva para a Região Metropolitana, Serra e metade sul do estado. As pancadas de chuva podem ser de intensidade moderada e se concentram entre a manhã e à tarde.

A tendência é de que a instabilidade enfraqueça à noite e o ar frio, associado à massa de ar polar, que vem na retaguarda da frente fria, mantenha as temperaturas baixas em todo o Estado. Além disso, o tempo deve ser firme para todo o RS no restante da semana.

Confira previsão do tempo para segunda-feira (7) em algumas cidades

Porto Alegre

Sol o dia todo, sem nuvens no céu, e noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Mínima de 6 °C e a máxima de 20 °C.

Bagé

Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Termômetros variam entre 8 °C e 17 °C.

Uruguaiana

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva. Mínima de 11 °C e máxima de 20°C.

Tramandaí

Sol o dia todo, sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. Mínima de 12°C e máxima de 17 °C.

Rio Grande

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 10ºC e 15ºC.

Santa Maria

Sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 7°C e máxima de 19 °C.

Passo Fundo

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Os termômetros variam entre 7 °C e 20 °C.

Santa Rosa

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. A temperatura vai de 10ºC a 22ºC.

Pelotas

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 9°C e máxima de 16°C.

Caxias do Sul