Chuva fraca e até geada: veja como fica o tempo nesta terça-feira no RS

Na Serra, o dia começa com tempo firme, mas pode chover à tarde. Ulisses Castro / Agencia RBS

A frente fria que trouxe chuva para parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (7), segue em deslocamento pela costa do Estado. As regiões Central, Oeste e parte do Leste podem ter pancadas fracas e moderadas entre a manhã e a tarde desta terça (8).

De acordo com a Climatempo, a tendência é que o tempo chuvoso enfraqueça à noite. Até o momento, não há alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para precipitação.

No restante do Estado, o destaque fica para o tempo firme, com a presença de sol com pouca nebulosidade.

Em Porto Alegre, a terça-feira pode começar nublada e com garoa. Entre o fim da manhã e à tarde, o céu abre, intercalado com a presença de nuvens. Já na Serra, o dia se inicia com tempo firme, mas podem ocorrer pancadas de chuva isoladas sobre a região.

Como fica o frio

Com o deslocamento da frente fria, uma nova massa de ar frio vem na retaguarda, o que fará com que a temperatura siga baixa. Diferente da semana anterior, o frio não será tão intenso.

A menor mínima prevista é de 6ºC em Bom Jesus, na Serra, e de 7ºC em Pinheiro Machado, no Sul. A maior máxima deve ser observada em São Luiz Gonzaga, no noroeste do Estado, e em São Borja, na Fronteira Oeste, onde são esperados 23ºC.

A temperaturas continuam baixas de manhã em todo o Estado, com uma queda mais significativa na Serra. Durante a tarde, os termômetros ficam mais amenos.

Conforme o Inmet, parte da serra gaúcha, especialmente nos Campos de Cima da Serra, e parte da Campanha podem registrar geada no amanhecer. O órgão federal está com dois alertas amarelos, o mais brando entre as classificações, para o fenômeno por conta do risco leve de perda de plantações.

Geada pode ocorrer na Serra, aponta o Inmet. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Tanto na Serra, quanto na Campanha, os comunicados são validos das 3h às 8h da manhã desta terça-feira.

Fenômeno também pode ocorrer na Campanha. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Veja a previsão para a Região Norte

Na região norte do Rio Grande do Sul, o dia amanhece com sol entre algumas nuvens. A previsão indica que a condição deve seguir ao longo de toda a terça-feira. Apenas à noite pode formar-se nevoeiro.

Erechim: mínima de 9ºC e máxima de 19ºC

mínima de 9ºC e máxima de 19ºC Carazinho: mínima de 10ºC e máxima de 20ºC

mínima de 10ºC e máxima de 20ºC Passo Fundo: mínima de 12ºC e máxima de 22ºC

Confira como fica o tempo na sua região na terça-feira (8)

Região Metropolitana

Tempo nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com pouca nebulosidade. Em Porto Alegre, a mínima será de 10ºC e a máxima, de 16ºC.

Serra

Dia de sol, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 9ºC e 20ºC.

Campanha

Terça-feira de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Bagé, a mínima será de 8ºC e a máxima, de 18ºC.

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 10ºC a 21ºC.

Região Sul

Região deve ter sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com nebulosidade. Em Pelotas, os termômetros variam entre 9ºC e 17ºC.

Litoral Norte

Previsão indica que o dia será de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. Em Tramandaí, a mínima é de 10ºC e a máxima, de 17ºC.

Região Central

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Santa Maria, mínima de 10ºC e máxima de 19ºC.

Região Norte

Terça-feira de sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com pouca nebulosidade. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 12ºC e 22ºC.

Região Noroeste

É esperado um dia de sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com pouca nebulosidade. Em Santa Rosa, mínima de 12ºC e máxima de 22ºC.

Litoral Sul

Região deve ter sol entre muitas nuvens durante o dia. Noite com céu nublado. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 9ºC e 14ºC.

