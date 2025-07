Chuva forte, granizo e temperatura amena: como fica o tempo no RS nesta sexta-feira

Pancadas de chuva podem ocorrer ao longo do dia. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A chuva forte pode atingir parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (25). A previsão indica condições para pancadas de precipitação de moderada a forte intensidade, acompanhadas por raios e granizo, entre as regiões Norte e Noroeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de potencial perigo para ocorrência de chuva intensa no extremo norte do Estado. Os acumulados previstos são entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. O aviso é válido até às 10h.

Segundo a Climatempo, os maiores volumes são esperados em cidades como Tapejara, com expectativa de 47.34 milímetros, em Passo Fundo, com 34.95 milímetros, e em Muçum, com 32.74 milímetros.

Inmet está com alerta em vigor até a manhã de sexta-feira (25). Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Em Porto Alegre e na Serra, podem ocorrer chuviscos isolados durante a madrugada e no período da manhã. Com o passar das horas, o céu permanece encoberto, mas a chuva perde força.

No Sul, o avanço de uma nova frente fria oceânica favorece a formação de nuvens carregadas, com condições para pancadas de chuva com fraca a moderada intensidade à noite. Nas demais regiões, o tempo segue mais estável, apenas com variação de nebulosidade.

Como fica a temperatura

Na sexta-feira, a temperatura terá um certo aumento em comparação ao dia anterior, mas a sensação permanece amena.

Os índices nos municípios de São Luiz Gonzaga, Maçambará e São Borja, por exemplo, podem chegar a 25ºC. Já as menores mínimas previstas ficam para o Chuí e Santa Vitória do Palmar, com 10ºC.

Tendência para o início do fim de semana

De acordo com a Climatempo, o final de semana será de instabilidade. No sábado (26), uma área de baixa pressão que está posicionada sobre o interior do continente ganha força, à medida em que uma frente fria avança sobre o oceano.

Novamente, haverá condições para pancadas de chuva com moderada a forte intensidade, com potencial para raios e risco de queda de granizo isolado. Dessa vez, contudo, a precipitação mais expressiva é esperada no Oeste, na Região Central, na Campanha, no Sul, no Litoral e na Região Metropolitana.

Confira como fica o tempo na sua região na sexta-feira (25)

Região Metropolitana

Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. A mínima será de 12ºC e a máxima, de 22ºC.

Serra

Dia de sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuviscos. À noite, a nebulosidade diminui. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 11ºC e 18ºC.

Campanha

Previsão de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 6°C e 14°C.

Fronteira Oeste

Sexta-feira de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 12ºC a 21ºC.

Região Sul

Região deve observar sol entre muitas nuvens durante o dia. Noite com nebulosidade. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 19ºC.

Litoral Norte

Sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. Noite com pouca nebulosidade. Em Capão da Canoa, a mínima é de 12ºC e a máxima, de 18ºC.

Região Central

Manhã de sol entre muitas nuvens. Nebulosidade à noite. Em Santa Maria, mínima de 11ºC e máxima de 20ºC.

Região Norte

Sexta-feira de sol e períodos de céu nublado durante o dia. Noite com muitas nuvens. Há previsão de chuva. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 13ºC e 19ºC.

Região Noroeste

Previsão de sol entre muitas nuvens durante o dia. Noite com pouca nebulosidade. Em Santa Rosa, mínima de 15ºC e máxima de 22ºC.

Litoral Sul

Predomínio de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 14ºC e 17ºC.

*Produção: Carolina Dill