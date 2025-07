Avanço de frente fria, chuva forte e redução da temperatura: confira a previsão do tempo para a semana no RS

Na segunda-feira (14), Porto Alegre pode marcar mínima de 13°C e máxima de 19°C. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A semana será marcada pelo retorno da instabilidade no Rio Grande do Sul, diante da chegada de uma nova frente fria. Na segunda (14) e na terça (15), o tempo firme ainda predomina para os gaúchos. É a partir de quarta-feira (16) que as condições começam a mudar, com chance de chuva forte em algumas regiões, devido à aproximação do sistema meteorológico.

Ao longo destes próximos dias, a temperatura segue mais amena. Contudo, entre a quinta (17) e a sexta-feira (18), uma massa de ar frio chega logo após a frente fria, a qual irá favorecer com que os índices nos termômetros apresentem uma redução.

Como fica o tempo durante a semana:

Segunda-feira (14)

Conforme informações da Climatempo, a segunda-feira começa com condições favoráveis para a formação de nevoeiro sobre as regiões Central, Metropolitana e Sul. A possibilidade se estende também para a Serra e o Litoral.

A partir do período da tarde, a circulação de ventos impulsiona a entrada de umidade, estimulando a ocorrência de pancadas de chuva fracas e isoladas em cidades do Oeste, da Campanha e do Sul.

Nas demais regiões, o tempo segue aberto, com sol entre algumas nuvens, e a temperatura volta a se elevar — sobretudo entre as Missões e o Noroeste.

Porto Alegre: mínima de 13°C e máxima de 19°C

mínima de 13°C e máxima de 19°C Caxias do Sul: mínima de 11°C e máxima de 22°C

mínima de 11°C e máxima de 22°C Bagé: mínima de 11°C e máxima de 20°C

mínima de 11°C e máxima de 20°C Uruguaiana: mínima de 14°C e máxima de 24°C

mínima de 14°C e máxima de 24°C Rio Grande: mínima de 13°C e máxima de 16°C

mínima de 13°C e máxima de 16°C Passo Fundo: mínima de 11°C e máxima de 22°C

mínima de 11°C e máxima de 22°C Santa Maria: mínima de 12°C e máxima de 20°C

Terça-feira (15)

Na terça-feira, o dia volta a amanhecer marcado pela formação de nevoeiro pelo Estado. No decorrer das horas, a circulação de ventos associados a uma área de alta pressão centralizada sobre o oceano mantém a condição estabilidade.

O sol aparece em todo o território gaúcho. Sendo assim, o destaque deve girar em torno dos termômetros, que voltam a apresentar um maior aumento nas áreas interioranas. Em São Borja, por exemplo, a máxima pode chegar a 26°C no período da tarde.

Porto Alegre: mínima de 12°C e máxima de 21°C

mínima de 12°C e máxima de 21°C Caxias do Sul: mínima de 11°C e máxima de 22°C

mínima de 11°C e máxima de 22°C Bagé: mínima de 13°C e máxima de 22°C

mínima de 13°C e máxima de 22°C Uruguaiana: mínima de 14°C e máxima de 25°C

mínima de 14°C e máxima de 25°C Rio Grande: mínima de 12°C e máxima de 15°C

mínima de 12°C e máxima de 15°C Passo Fundo: mínima de 12°C e máxima de 23°C

mínima de 12°C e máxima de 23°C Santa Maria: mínima de 13°C e máxima de 23°C

Quarta-feira (16)

O tempo começa a mudar na quarta-feira, com a aproximação da nova frente fria. A Climatempo pontua que o dia começa com o sol aparecendo sobre a maior parte do Rio Grande do Sul.

As chuva começa de forma irregular já pela manhã sobre a Fronteira Oeste e o Sudoeste. Nas regiões Central, Metropolitana e no Sul, pancadas de moderada a forte intensidade são esperadas durante a tarde.

Não chove apenas no extremo norte e na porção serrana do Estado. Nessas áreas, o sol ainda aparece entre nuvens e a temperatura segue amena no decorrer do dia.

Porto Alegre: mínima de 12°C e máxima de 23°C

mínima de 12°C e máxima de 23°C Caxias do Sul: mínima de 12°C e máxima de 21°C

mínima de 12°C e máxima de 21°C Bagé: mínima de 13°C e máxima de 19°C

mínima de 13°C e máxima de 19°C Uruguaiana: mínima de 11°C e máxima de 18°C

mínima de 11°C e máxima de 18°C Rio Grande: mínima de 13°C e máxima de 17°C

mínima de 13°C e máxima de 17°C Passo Fundo: mínima de 13°C e máxima de 22°C

mínima de 13°C e máxima de 22°C Santa Maria: mínima de 15°C e máxima de 21°C

Quinta-feira (17)

A previsão aponta que a frente fria se desloca, diminuindo a chuva no oeste e no sul do Rio Grande do Sul, mas aumentando a possibilidade de pancadas de chuva em toda a metade Norte na manhã de quinta-feira.

Por ora, a Climatempo afirma que o risco é baixo para ocorrência de temporais, mas novas atualizações podem ser divulgadas no decorrer da semana.

A temperatura apresenta uma redução, semelhante ao que foi observado na última semana. Não há indicativo de frio intenso.

Porto Alegre: mínima de 10°C e máxima de 16°C

mínima de 10°C e máxima de 16°C Caxias do Sul: mínima de 6°C e máxima de 15°C

mínima de 6°C e máxima de 15°C Bagé: mínima de 7°C e máxima de 12°C

mínima de 7°C e máxima de 12°C Uruguaiana: mínima de 8°C e máxima de 15°C

mínima de 8°C e máxima de 15°C Rio Grande: mínima de 11°C e máxima de 13°C

mínima de 11°C e máxima de 13°C Passo Fundo: mínima de 7°C e máxima de 15°C

mínima de 7°C e máxima de 15°C Santa Maria: mínima de 7°C e máxima de 14°C

Sexta-feira (18)

Na sexta-feira, a chuva diminui. Ainda pela manhã, é possível que a faixa litorânea e o sul do Estado observem um pouco mais de nebulosidade e garoa. No entanto, a tendência é de que o tempo volte a abrir durante a tarde. Até o momento, não há previsão de precipitação nas demais áreas.

Com a chegada de uma massa de ar frio logo após a passagem da frente fria, a sensação gelada se mantém. As mínimas e máximas devem ficar mais baixas neste dia, mas não são esperados índices de frio intenso.