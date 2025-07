Até quando segue a onda de frio no RS? Saiba o que dizem os meteorologistas

Quarta-feira terá mínima de 1ºC e máxima de 12ºC em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Amado por uns e odiado por outros, o frio intenso dominou o Rio Grande do Sul nos últimos dias, batendo o recorde de temperatura mínima do ano nesta terça-feira (1º). A boa ou a má notícia, a depender da perspectiva, é que a quarta onda de frio do ano, a segunda do inverno, tem data para acabar.

Conforme projeções da Climatempo, o período mais gelado, em que os termômetros marcam menos de 5ºC em relação à média, vai até a sexta-feira (4).

A onda teve início no dia 29 de junho, após a chegada de uma forte massa de ar polar ao Estado. Ao longo dos próximos dias, o sistema gradativamente se afasta e os termômetros voltam a subir. Isso não significa que o frio irá embora, mas as temperaturas ficarão próximas à média prevista para essa época do ano.

A média da temperatura mínima para julho é de 8ºC em áreas do Centro, do Nordeste, do Sul, do Oeste, além da Região Metropolitana. No Norte e no Noroeste, é de 10ºC.

Com relação à máxima, a média do mês é de 17ºC no Sul e no Nordeste, e de 19ºC no Centro, no Oeste, no Norte e na Região Metropolitana. Uma pequena parcela do noroeste do Estado chega a 21ºC.

Na terça-feira (1º), as temperaturas foram negativas em diferentes áreas do território gaúcho. Estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registram -5,3ºC em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra. O Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS), ligado à Secretaria da Agricultura, chegou a registrar -7,3ºC em Santana do Livramento.

Cambará do Sul, também na região dos Campos de Cima da Serra, teve sensação térmica de -18,1ºC no amanhecer.

Confira como deve ficar a temperatura até domingo em algumas cidades

Porto Alegre

Quarta-feira: mínima de 1ºC e máxima de 12ºC

mínima de 1ºC e máxima de 12ºC Quinta-feira: mínima de 8ºC e máxima de 16ºC

mínima de 8ºC e máxima de 16ºC Sexta-feira: mínima de 9ºC e máxima de 17ºC

mínima de 9ºC e máxima de 17ºC Sábado: mínima de 9ºC e máxima de 17ºC

mínima de 9ºC e máxima de 17ºC Domingo: mínima de 9ºC e máxima de 16ºC

Santa Maria

Quarta-feira: mínima de 0ºC e máxima de 10ºC

mínima de 0ºC e máxima de 10ºC Quinta-feira: mínima de 5ºC e máxima de 15ºC

mínima de 5ºC e máxima de 15ºC Sexta-feira: mínima de 6ºC e máxima de 18ºC

mínima de 6ºC e máxima de 18ºC Sábado: mínima de 7ºC e máxima de 18ºC

mínima de 7ºC e máxima de 18ºC Domingo: mínima de 6ºC e máxima de 17ºC

Tramandaí

Quarta-feira: mínima de 5ºC e máxima de 13ºC

mínima de 5ºC e máxima de 13ºC Quinta-feira: mínima de 9ºC e máxima de 16ºC

mínima de 9ºC e máxima de 16ºC Sexta-feira: mínima de 12ºC e máxima de 17ºC

mínima de 12ºC e máxima de 17ºC Sábado: mínima de 11ºC e máxima de 17ºC

mínima de 11ºC e máxima de 17ºC Domingo: mínima de 10ºC e máxima de 17ºC

Bagé

Quarta-feira: mínima de -1ºC e máxima de 10ºC

mínima de -1ºC e máxima de 10ºC Quinta-feira: mínima de 2ºC e máxima de 13ºC

mínima de 2ºC e máxima de 13ºC Sexta-feira: mínima de 7ºC e máxima de 16ºC

mínima de 7ºC e máxima de 16ºC Sábado: mínima de 7ºC e máxima de 16ºC

mínima de 7ºC e máxima de 16ºC Domingo: mínima de 6ºC e máxima de 17ºC

Passo Fundo

Quarta-feira: mínima de -1ºC e máxima de 11ºC

mínima de -1ºC e máxima de 11ºC Quinta-feira: mínima de 4ºC e máxima de 15ºC

mínima de 4ºC e máxima de 15ºC Sexta-feira: mínima de 7ºC e máxima de 16ºC

mínima de 7ºC e máxima de 16ºC Sábado: mínima de 7ºC e máxima de 17ºC

mínima de 7ºC e máxima de 17ºC Domingo: mínima de 7ºC e máxima de 16ºC

Bento Gonçalves

Quarta-feira: mínima de -2ºC e máxima de 10ºC

mínima de -2ºC e máxima de 10ºC Quinta-feira: mínima de 5ºC e máxima de 15ºC

mínima de 5ºC e máxima de 15ºC Sexta-feira: mínima de 5ºC e máxima de 16ºC

mínima de 5ºC e máxima de 16ºC Sábado: mínima de 7ºC e máxima de 16ºC

mínima de 7ºC e máxima de 16ºC Domingo: mínima de 6ºC e máxima de 15ºC

Santo Ângelo

Quarta-feira: mínima de 0ºC e máxima de 12ºC

mínima de 0ºC e máxima de 12ºC Quinta-feira: mínima de 4ºC e máxima de 16ºC

mínima de 4ºC e máxima de 16ºC Sexta-feira: mínima de 6ºC e máxima de 19ºC

mínima de 6ºC e máxima de 19ºC Sábado: mínima de 7ºC e máxima de 20ºC

mínima de 7ºC e máxima de 20ºC Domingo: mínima de 7ºC e máxima de 18ºC

Fonte: Climatempo

RS deve ter novas ondas de frio em julho?

O professor Julio Marques, do curso de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), aponta que o Estado pode ter outras duas ondas de frio até o final de julho. A tendência é que as próximas ocorrências não sejam tão intensas em comparação à observada neste início do mês.

— A partir de julho, o dia solar começa a aumentar novamente. Isso ajuda muito a quebrar a intensidade do frio. As massas frias entram, mas já tem uma radiação maior. E não são tão intensas quanto a de junho. Além disso, as durações dos dias frios não são tão duradouras — explica.

*Produção: Carolina Dill