Após ressaca, cinco pinguins aparecem mortos na orla do Rio de Janeiro

Água do mar invadiu Avenida Delfim Moreira, no Leblon. Instagram: @comlurbcomunica / Reprodução

Equipes da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) encontraram cinco pinguins mortos em praias da capital fluminense na quarta-feira (30). Em razão da ressaca, a água invadiu a Avenida Delfim Moreira, no Leblon, na Zona Sul, na terça-feira (29).

De acordo com a Marinha, a previsão é que a agitação marítima, que provocou ondas com alturas entre 2m50cm e 3m50cm, comece a perder força nesta quinta-feira (31), à noite.

Dois pinguins foram encontrados mortos na Praia do Arpoador, em Ipanema, e outros três na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) foi acionada para fazer a coleta do material para análise.

Nessa época do ano, os pinguins costumam migrar da Antártida e Patagônia Argentina, e migram para o litoral do Sul e Sudeste do Brasil.

Ressaca

A Avenida Delfim Moreira, na orla da praia do Leblon, permanece fechada nos dois sentidos, para limpeza total das pistas. A força da água do mar foi tão forte que chegou a invadir garagens e canteiros dos prédios de alto poder aquisitivo. Leblon é o bairro com o metro quadrado mais caro do Rio e os apartamentos da orla tem valor superior aos R$ 10 milhões.