Antes da chuva e do frio, temperatura pode chegar a 26ºC nesta terça-feira no RS

A terça-feira (15) será marcada pelo amanhecer com temperatura mais amena e pelo registro de máximas acima da média esperada para o mês de julho em algumas cidades gaúchas. O destaque fica para o Oeste, para as Missões e para o Noroeste.

Em São Luiz Gonzaga, no noroeste do Estado, a temperatura pode chegar a 26ºC. Esse mesmo índice é esperado em Maçambara, Itaqui e São Borja, todas na Fronteira Oeste. Nessas porções, a temperatura mais elevada costuma ficar entre 19ºC e 23ºC, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Cidades da Serra, do Sul e da Campanha ainda devem observar mínima reduzida, mas os termômetros já ficam mais amenos. Em Bom Jesus, por exemplo, onde a menor temperatura para o dia no Estado é esperada, a manhã pode marcar 7°C. No Chuí e em Santa Vitória do Palmar, 8ºC e 9°C, respectivamente.

Pode haver cerração

O dia começa com condições para formação de cerração pelo Rio Grande do Sul, reduzindo a visibilidade no início da manhã.

Ao longo da terça-feira, por conta da circulação de ventos, associados a formação de área de alta pressão centralizada sobre o oceano, mantém o tempo firme e dificulta a formação de nebulosidade. Sendo assim, o céu ensolarado predomina. Não há previsão de chuva no Estado.

Tendência para quarta-feira

O tempo começa a mudar na quarta-feira (16) devido à aproximação de uma nova frente fria. Pela manhã, o sol ainda aparece sobre a maior parte do território gaúcho, mas as pancadas já podem começar de forma irregular na Fronteira Oeste e no Sudoeste.

Na Região Central, Região Metropolitana e na porção Sul, a instabilidade é esperada no período da tarde, quando pode ocorrer pancadas de moderada a forte intensidade. No extremo norte do Estado e na Serra, o sol aparece entre nuvens e a temperatura segue mais aquecida.

Confira como fica o tempo na sua região na terça-feira (15)

Região Metropolitana

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 13ºC e a máxima, de 21ºC.

Serra

Terça-feira com dia ensolarado e noite de céu limpo. Amanhecer segue com condições para nevoeiro. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 12ºC e 23ºC.

Campanha

A previsão indica que a terça-feira será com muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Bagé, a mínima será de 12ºC e a máxima, de 22ºC.

Fronteira Oeste

Sol aparece durante o dia todo, seguido pelo aumento de nebulosidade à noite. Não chove. Uruguaiana, a temperatura vai de 14ºC a 25ºC.

Região Sul

Região deve ter sol e períodos de céu nublado durante o dia. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 11ºC e 17ºC.

Litoral Norte

É esperado sol o dia todo, com nebulosidade pela manhã. À noite, forma-se nevoeiro. Em Capão da Canoa, a mínima é de 12ºC e a máxima, de 20ºC.

Região Central

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com pouca nebulosidade. Em Santa Maria, mínima de 9ºC e máxima de 19ºC.

Região Norte

Terça-feira ensolarada, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Carazinho, as temperaturas variam entre 11ºC e 24ºC.

Região Noroeste

Predomínio de sol o dia todo. Nebulosidade aumenta à noite. Não chove. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 25ºC.

Litoral Sul

A previsão do tempo para terça-feira é de sol e períodos de céu nublado ao longo do dia. Noite com poucas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 12ºC e 14ºC.

*Produção: Carolina Dill