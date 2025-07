A trégua chegou! Onda de frio no RS termina nesta sexta-feira

Em Porto Alegre, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 18ºC. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O frio intenso começa a dar uma trégua nesta sexta-feira (4), que marca fim da onda frio que se estabeleceu sobre o Rio Grande do Sul. A condição é motivada pelo afastamento da forte massa de ar polar, responsável pela queda brusca da temperatura na última semana.

Apesar da leve elevação do termômetro na maior parte das regiões, o amanhecer continua com temperatura baixa, de acordo com a Climatempo. A menor mínima está prevista para as cidades de Bom Jesus e São José dos Ausentes, onde o termômetro deve chegar a 3ºC.

Não se descarta a possibilidade de pontos mais elevados da Serra registrarem mínimas negativas.

Ao longo do dia, a temperatura não passa de 20ºC no Estado. As máximas são esperados em áreas de São Borja, Maçarambá e em São Luiz Gonzaga. Parobé, Santo Antônio da Patrulha e Santo Ângelo são exemplos de municípios que podem marcar máxima 19°C.

Tempo firme e geada

O tempo firme, com sol entre algumas nuvens, predomina sobre todo o território gaúcho. De acordo com a Climatempo, ainda no período da madrugada e da manhã, haverá condições para formação de nevoeiro em parte da Região Central, da Campanha, do Sul, do Oeste e do Nordeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta de potencial de perigo para geada em uma pequena área dos Campos de Cima da Serra. Há risco leve de perda em plantações.

Geada pode ser observada nos Campos de Cima de Serra. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Tendência para o final de semana

O final de semana começa com tempo estável em todo o Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, o sol predomina entre algumas nuvens e não há previsão de chuva significativa em nenhuma região.

Pela manhã, algumas áreas da serra gaúcha ainda podem ter formação de geada. À da tarde, as máximas já começam a apresentar elevação, mas ainda seguem baixas.

Confira como fica o tempo na sua região na sexta-feira (4)

Região Metropolitana

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Porto Alegre, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 18ºC.

Serra

Dia de sol com aumento de nuvens à tarde. Nebulosidade continua à noite, mas não chove. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 6ºC e 16ºC.

Campanha

Região deve ter sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Bagé, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 17ºC.

Fronteira Oeste

Sexta-feira de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 6ºC a 18ºC.

Região Sul

O dia será de sol, com chance de geada ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e permanecem à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 8ºC e 17ºC.

Litoral Norte

Sol aparece o dia todo, sem nuvens. Nebulosidade aumenta à noite, mas não chove. Em Tramandaí, a mínima é de 12ºC e a máxima, de 17ºC.

Região Central

Dia de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 5ºC e máxima de 19ºC.

Região Norte

Sexta-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 7ºC e 16ºC.

Região Noroeste

Região deve ter sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 7ºC e máxima de 19ºC.

Litoral Sul

Previsão indica que haverá sol durante o dia e muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 11ºC e 15ºC.

*Produção: Carolina Dill