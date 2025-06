Traças em casa: entenda por que esses insetos aparecem e saiba como evitá-los 

As traças são visitantes silenciosas que, embora não representem risco direto à saúde humana, podem causar incômodos e prejuízos consideráveis dentro de casa .

Roupas, livros, documentos e tecidos guardados por longos períodos costumam ser os principais alvos desses insetos , que buscam locais com pouca iluminação, umidade e abrigo para se desenvolver.

Segundo Andreia Evaldt, professora de entomologia agrícola da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), as espécies mais comuns nas residências brasileiras são a Lepisma saccharina — conhecida como peixinho-prata — e a Phereoeca uterella , que geralmente aparece na fase jovem, grudada nas paredes e dentro de pupas (casulos).

— Às vezes a pessoa guarda uma peça no armário por muito tempo e tem traças em casa, então quando ela pega (a roupa) está cheia de furinhos — exemplifica Andreia.

Como as traças entram nas casas?

A presença do peixinho-prata costuma estar ligada à entrada de materiais vindos da rua, como caixas de papelão, livros antigos e jornais . Já os adultos da outra espécie, que se parecem com pequenas mariposas, podem entrar voando pelas frestas das portas e janelas mal vedadas .

A primeira espécie se alimenta de açúcar e de celulose , e, por isso, é bastante comum sua presença ser notada em livros, documentos e álbuns de papel — que ficam com "rastros" do inseto. Já a segunda tem preferência por tecidos de algodão e lã, podendo danificar roupas e cobertores.

Onde as traças se escondem?

O biólogo Hugo Bascunan explica que os insetos preferem ambientes escuros e com umidade , onde encontram condições ideais para se reproduzir e permanecer por longos períodos.

— Para elas, é interessante que tenha o que chamamos de "os quatro As": o alimento, a água, o acesso e o abrigo. Então, temos que evitar esses quatro tópicos para impedir que elas apareçam — orienta o biólogo.

Como prevenir traças em casa

O que fazer quando as traças já apareceram

Se a infestação estiver no início, a limpeza com aspirador e produtos domésticos pode ser suficiente. No entanto, quando há muitos insetos visíveis, é sinal de que há larvas e ovos espalhados.