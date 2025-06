Terça-feira terá tempo firme, e frio segue no RS; confira a previsão

Com a permanência de uma massa de ar polar sobre o Rio Grande do Sul, o frio persiste nesta terça-feira (10) em todo o Estado.

Segundo a Climatempo, não há previsão de temperaturas negativas, mas em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a mínima pode chegar a 6 °C. Já em Bagé , na Campanha, o dia começa ainda mais gelado, com os termômetros marcando 2 °C .

Apesar das baixas temperaturas, o sol aparece com poucas nuvens em praticamente todo o território gaúcho. Também há chance de nevoeiro em algumas regiões.

Na Capital, a mínima será de 7 °C e a máxima de 14 °C. Em Pelotas, na Região Sul, os termômetros devem marcar 5 °C no início do dia, com máxima de 14 °C.