"Estamos em alerta para frio intenso": julho começa com geada e temperatura negativa no RS

O primeiro dia de julho será de frio intenso no Rio Grande do Sul. A terça-feira (1º) pode marcar o período mais gelado da nova onda de frio que se estabeleceu sobre o Estado no início da semana e segue até sexta-feira (4).

A previsão indica que as temperaturas terão queda significativa já na madrugada. Na Grande Porto Alegre, por exemplo, de acordo com Marcelo Schneider, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem chegar a 0ºC — número registrado pela última vez há cerca de três anos na Capital.

— Estamos em alerta para o frio intenso nas próximas 48 horas, principalmente. O frio que a gente está recebendo no Rio Grande do Sul começou há cerca de dois dias, de forma muito intensa, lá na Argentina, chegando pela Fronteira com o Uruguai. Com o céu abrindo durante a madrugada, amanhã podemos ter 0ºC em Porto Alegre e Grande Porto Alegre — destaca o especialista.

Cidades localizadas em pontos mais altos, como na Campanha e na serra gaúcha, podem ter temperatura negativa. Em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, a mínima esperada é de -4°C. Em Pinheiro Machado, na Campanha, -2ºC.

A terça-feira será fria ao longo do dia inteiro. A máxima também não apresenta grandes elevações, ficando na casa dos 5ºC e dos 10ºC.

Além da onda de frio, o Inmet está com alertas em vigor para a formação de geada forte na maior parte do território gaúcho. Na Campanha, em parte do Centro, da Serra e do Norte, o órgão aponta que há perigo para a ocorrência do fenômeno, especialmente por conta da possibilidade de perdas nas plantações. Até o momento, não há indicativos para a ocorrência de geada negra.

Já em áreas do Sul, do Noroeste e da Região Metropolitana, o Inmet está com alerta de potencial de perigo. Nessas porções, a geada não deve ser tão intensa.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o meteorologista Marcelo Schneider afirma que quem está na Serra poderá observar a ocorrência de neve de forma rápida no fim da tarde ou no início da noite em municípios como Gramado e São Francisco de Paula.

A boa notícia é que o tempo segue firme, sem previsão de chuva, e os ventos diminuem, o que favorece para que a sensação térmica não diminua tanto em relação aos termômetros.

Tendência para a quarta-feira

De acordo com a Climatempo, a quarta-feira (2) continuará gelada em todo o Estado, com chance de geada no Sul, na Campanha e na região dos Vales e da Serra. Não há previsão de chuva. O dia será marcado pelo sol e pouca nebulosidade ao longo do dia.

Confira como fica o tempo na sua região na terça-feira (1º)

Região Metropolitana

Dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e permanecem à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 3ºC e a máxima, de 11ºC.

Serra

Terça-feira com geada ao amanhecer, seguida pelo sol e muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre -1ºC e 6ºC.

Campanha

Geada pode ocorrer pela manhã. Sol é esperado ao longo do dia todo. Noite de tempo aberto. Em Bagé, a mínima será de -2ºC e a máxima, de 7ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol, com geada ao amanhecer e algumas nuvens à tarde. Noite de céu limpo. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 0ºC a 8ºC.

Região Sul

Previsão é de sol com algumas nuvens à tarde. Noite fria, com formação de geada. Em Pelotas, os termômetros variam entre 1ºC e 9ºC.

Litoral Norte

Terça-feira de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Tramandaí, a mínima é de 4ºC e a máxima, de 9ºC.

Região Central

Região deve ter geada pela manhã. Sol é esperado ao longo do dia todo com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada. Em Santa Maria, mínima de -1ºC e máxima de 7ºC.

Região Norte

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre -2ºC e 7ºC.

Região Noroeste

Sol aparece ao longo do dia com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada. Em Santa Rosa, mínima de 1ºC e máxima de 9ºC.

Litoral Sul

Terça-feira de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 3ºC e 9ºC.

