Tempo fica firme no RS nesta terça-feira, mas com chance de neve e temperaturas negativas

Em Caxias do Sul, o dia começa com os termômetros marcando 0ºC.

A terça-feira (24) deve ser de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul, mas com queda ainda mais acentuada nas temperaturas .

A possibilidade de neve é reforçada depois que o fenômeno foi registrado em partes da Argentina e do Uruguai entre domingo (22) e esta segunda-feira (23).

Em São José dos Ausentes, a mínima pode chegar a -2ºC, com máxima de apenas 4ºC. Já em Caxias do Sul, também na Serra, o dia começa com os termômetros marcando 0ºC e chega a 6ºC durante a tarde.