Temperaturas negativas, geada e possibilidade de chuva congelada: como será a semana no RS

Segunda-feira começou gelada em Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Com uma pequena trégua na chuva depois de segunda-feira (23), a semana será marcada por temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul. Uma nova onda de frio poderá fazer os termômetros em todo o Estado marcarem mínimas próximas de 0ºC até quarta-feira (25), com temperaturas negativas previstas para alguns municípios.

Entre a madrugada e a manhã de segunda-feira, as instabilidades seguem sobre parte do Rio Grande do Sul devido ao avanço de uma frente fria continental. Segundo a Climatempo, municípios do Norte, Fronteira Oeste e Serra Gaúcha poderão registrar temporais. Região Metropolitana, Missões e Centro deverão ter chuviscos rápido.

— Aí a gente tem o ingresso de ventos de Sul, cobrindo grande parte do Rio Grande do Sul. A massa de frio começa a avançar pelo Estado, ingressando nos pontos da divisa com a Argentina e o Uruguai. Pelo menos até quinta-feira (26) esse é o cenário que a gente vai ter — afirma Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O especialista não descarta a possibilidade de algumas áreas do Sul registrarem chuva congelada na madrugada de segunda-feira. Em Rio Grande, a temperatura deve variar entre 3ºC e 11ºC, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Porto Alegre, a mínima pode chegar a 2ºC.

Na terça-feira (24), o tempo ficará firme em todo o Estado e as temperaturas continuarão abaixo da média. Em Vacaria, na Serra, a variação térmica deve ser de -3ºC e 7ºC. Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, termômetros poderão marcar -1ºC. Na Capital, mínima será de 2ºC e máxima de 10ºC.

— É praticamente certo que os municípios com temperaturas negativas terão geada na terça e na quarta-feira. É possível a formação de geada dentro da Região Metropolitana também, porque a temperatura vai ficar em torno dos 2ºC ou 3ºC — acrescenta Lopes.

O meteorologista afirma que, na quarta-feira, municípios do Norte, Serra, Campanha, Centro, Oeste e parte do Sul deverão registrar temperaturas negativas.

Ele pontua, ainda, que o frio deve persistir durante a tarde nesses dias. Diferentemente do período de outono, em que as partes mais frias do dia são ao amanhecer e ao anoitecer, nesta primeira onda de frio do inverno astronômico as temperaturas continuarão baixas ao longo do dia, sem tanta variação térmica.

Na madrugada de quinta-feira, a instabilidade volta a afetar o Rio Grande do Sul. Municípios de diferentes regiões poderão registrar chuva no final da semana.