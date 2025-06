Temperatura negativa, geada e retorno da chuva: veja como fica o tempo nesta quarta-feira no RS

O frio intenso segue nesta quarta-feira (25) em todo o Rio Grande do Sul. A atuação de uma massa de ar polar mantém a temperatura baixa e favorece a formação de geada generalizada pelo território gaúcho. Outro destaque do dia fica para o retorno da chuva em parte do Oeste e do Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com dois alertas para a ocorrência de geada em vigor. Um dos avisos informa que há perigo para a Serra, em parte do Centro e do Norte. O órgão cita o risco de perda nas plantações.

Inmet está com alerta laranja para geada no Rio Grande do Sul. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O segundo comunicado aponta para potencial de perigo para geada com fraca a forte intensidade em todo o Estado — a exceção fica para as áreas litorâneas. Ambos são válidos para a madrugada e a manhã de quarta.

Estado encontra-se sob alerta de perigo potencial para geada. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

De acordo com a Climatempo, entre a tarde e a noite, a chuva retorna, especialmente no oeste e no sul gaúcho. Pancadas com fraca a moderada intensidade podem ocorrer nessas áreas, com chance para eventuais trovoadas.

A instabilidade é motivada pela presença de uma área de baixa pressão no interior do continente, e por conta do avanço de uma frente fria sobre o oceano.

No restante do Estado, o sol aparece entre algumas nuvens, sem previsão de chuva.

Frio persiste

A presença de uma massa de ar frio segue impedindo que os termômetros subam e o tempo gelado persiste, com possibilidade de temperaturas negativas.

A Climatempo estima que a cidade de Bom Jesus pode registrar -2ºC. Outras localidades, como Veranópolis, Marau e São José dos Ausentes, podem observar -1ºC. As máximas não passam dos 17ºC.

Em Porto Alegre, as primeiras horas da manhã podem contar com formação de geada e mínimas baixas. No decorrer do dia, o sol aparece entre algumas nuvens no céu, mas não é esperada elevação significativa da temperatura.





Tendência para quinta-feira

A previsão indica que na quinta-feira (26) uma nova frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul, trazendo pancadas de chuva, acompanhada por descargas elétricas.

Conforme a Climatempo, a chuva e os maiores acumulados devem se concentrar sobre a faixa norte — sobretudo entre o Noroeste e a Serra. Em paralelo, a temperatura permanece baixa durante todo o dia.

Leia Mais Entenda o que é a sensação térmica e por que algumas vezes sentimos mais frio do que os termômetros marcam

Confira como fica o tempo na sua região na quarta-feira (25)

Região Metropolitana

Dia ensolarado, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 4ºC e a máxima, de 16ºC.

Serra

Sol o dia todo sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 0ºC e 14ºC.

Campanha

Quarta-feira de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Bagé, a mínima será de 2ºC e a máxima, de 13ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 3ºC a 14ºC.

Região Sul

Predomínio de sol, com aumento de nuvens à tarde. Nebulosidade continua à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 2ºC e 14ºC.

Litoral Norte

O sol é esperado o dia todo, sem nuvens no céu. A nebulosidade aumenta à noite. Em Tramandaí, a mínima é de 6ºC e a máxima, de 16ºC.

Região Central

Dia de sol, com névoa ao amanhecer. À noite, as nuvens aumentam. Em Santa Maria, mínima de 1ºC e máxima de 15ºC.

Região Norte

A previsão indica que o dia será de sol. Muitas nuvens são esperadas à noite, mas não chove. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 0ºC e 14ºC.

Região Noroeste

O sol aparece, com nevoeiro ao amanhecer. À tarde, as nuvens aumentam. Em Santa Rosa, mínima de 2ºC e máxima de 14ºC.

Litoral Sul

Sol com aumento de nuvens à tarde. Nebulosidade permanece à noite. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 7ºC e 14ºC.

* Produção: Carolina Dill