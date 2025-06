Temperatura negativa, geada e chuvisco: como fica o tempo nesta sexta-feira no RS

Os gaúchos que moram em pontos altos da Campanha e da Serra do Sudeste podem observar temperatura negativa nesta sexta-feira (6), diante da atuação de uma massa de ar polar. Conforme a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, os próximos dias serão de queda dos termômetros, sobretudo nas áreas com maior altitude no Sul.

Caso ocorra os índices abaixo de 0ºC, serão em pontos isolados. Entre os munícipios citado pelo órgão estadual, estão Pinheiro Machado, Acégua e Pedras Altas.

Há também a chance de geada durante a madrugada nessa mesma porção do território gaúcho, que abrange Campanha e parte da Região Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com uma alerta de potencial de perigo para a ocorrência do fenômeno. O órgão aponta para o risco leve de perda nas plantações e temperatura abaixo dos 3ºC.

Previsão do tempo para o restante do RS

Conforme a Climatempo, a atuação de um sistema de alta pressão, associado à massa de ar polar — que avançou após o deslocamento da frente fria — deve manter a condição de tempo estável em praticamente todo o RS. O predomínio será de sol com variações de nebulosidade, especialmente na metade Sul.

A exceção fica para o Noroeste, Norte, Serra e Região Metropolitana, onde haverá maior nebulosidade e possibilidade para eventuais chuviscos.

Em Porto Alegre, entre o fim da madrugada e o início da manhã, haverá condições para pancadas de chuva com moderada a forte intensidade – com potencial para raios e ventos. No decorrer do dia, o céu permanece encoberto, mas a chuva perde força.

Já na Serra, a nebulosidade prevalece. Ainda haverá circulação de umidade, que deve estimular a presença de nuvens e pode favorecer a ocorrência de chuviscos pontuais.

Tendência para o final de semana

No sábado (7), a formação e o deslocamento de uma nova área de baixa pressão próximo ao território gaúcho deve contribuir para o tempo instável, criando condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade sobre a metade Norte.

No extremo Sul, a presença da massa de ar polar deve manter a condição de tempo firme e a temperatura mais amena. No início da manhã, haverá ainda condições para geada fraca em alguns pontos da região.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (6)

Região Metropolitana

Sexta-feira de sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 12ºC e 19ºC.

Campanha

Sol é esperado ao longo do dia todo, com muitas nuvens pela manhã. Pode ocorrer geada. Em Bagé, a mínima chega aos 7ºC e a máxima, aos 15ºC.

Fronteira Oeste

Previsão é de sol e períodos de céu nublado. À noite, forma-se nevoeiro. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 9ºC e 12ºC.

Litoral Norte

Dia de sol entre algumas nuvens. Noite de céu limpo. Em Tramandaí, a mínima atinge os 12ºC e a máxima, os 18ºC.

Litoral Sul

Região deve observar sol o dia todo, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. Em Rio Grande, o dia começa com 9ºC e pode chegar aos 16ºC.

Região Central

É esperado uma sexta-feira de sol com variações de nebulosidade. À noite, forma-se nevoeiro. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 11ºC e 18ºC.

Região Norte

Sexta-feira de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 11ºC e 18ºC.

Região Noroeste

Previsão indica que o dia será de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Rosa, o dia começa com 14ºC e pode chegar aos 21°C.

Região Sul

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Canguçu, o termômetro varia entre 5ºC e 15ºC.

Serra

Predomínio será de sol e variações de nebulosidade. Noite com muitas nuvens. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 9ºC e 17ºC.

