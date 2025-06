Sexta-feira com sol e frio antecede final de semana com chuva intensa no RS

Em Porto Alegre, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 14ºC. Jefferson Botega / Agencia RBS

Após um dia nublado e com chuviscos em parte do Rio Grande do Sul, o tempo fica firme nesta sexta-feira (27) com o avanço de uma nova massa de ar frio e seco. A condição, no entanto, é temporária, já que a previsão indica que o final de semana terá muita chuva, com acumulados entre 100 milímetros a 200 milímetros em algumas localidades.

Conforme a Climatempo, a atuação dessa massa de ar frio mantém o predomínio do sol com nebulosidade variável na sexta-feira em todo o território gaúcho. Além disso, há chance de geada generalizada nas primeiras horas da manhã. A exceção fica para o Litoral e para a Região Norte.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com um alerta de potencial de perigo para geada mais intensa na Campanha e em parte da Região Sul e Oeste. O aviso é válido da 1h às 8h da manhã.

Campanha, parte do Sul e do Oeste podem ter geada mais intensa pela manhã. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Ventos frios associados ao sistema meteorológico também favorecem a manutenção da temperatura mais baixa. As menores mínimas são previstas na Campanha e na Região Sul, onde as marcas ficam entre 2ºC e 3ºC.

Este será o último dia da onda de frio, que fez com que o Rio Grande do Sul registrasse períodos de temperatura negativa, neve, chuva congelada e geada. O tempo gelado continua, mas o ar polar que trouxe a queda significativa nos termômetros se afasta e a chuva retorna, fazendo com que os índices não reduzam tanto.

Previsão de muita chuva no fim de semana

A Climatempo informa que o último final de semana de junho terá muita chuva no Rio Grande do Sul. Ainda na manhã de sábado (28), deve chover forte nas Missões e no Noroeste Gaúcho. No decorrer do dia, haverá condições para pancadas, acompanhada por raios, ventos e eventual queda de granizo.

O destaque fica para a faixa mais ao norte do Estado, entre as Missões, Norte, Serra e Litoral Norte, onde a chuva deve ser mais significativa, e os acumulados podem variar entre 50 milímetros a 200 milímetros até o domingo (29). A chuva pode ultrapassar a média histórica prevista para todo o mês.

Em Porto Alegre, por exemplo, são previstos entre 100 milímetros a 200 milímetros ao longo do final de semana, enquanto a média histórica de junho é de 115mm.

Entre a Região Metropolitana, Costa Doce, Litoral Médio, Oeste e Região Central, também não estão descartados eventuais episódios de chuva forte.

Segundo a Climatempo, há possibiliade de transtornos por conta das pancadas fortes e volumosas. A situação é considerada preocupante devido à cota de inundação do Guaíba e à chuva dos últimos dias.

Confira como fica o tempo na sua região na sexta-feira (27)

Região Metropolitana

Dia de sol entre muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade, mas não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 14ºC.

Serra

Sexta-feira de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 8ºC e 17ºC.

Campanha

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Bagé, a mínima será de 2ºC e a máxima, de 15ºC.

Fronteira Oeste

Dia ensolarado, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam à noite. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 4ºC a 15ºC.

Região Sul

Tempo ensolarado, com geada ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Pelotas, os termômetros variam entre 3ºC e 14ºC.

Litoral Norte

É esperada uma sexta-feira de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Tramandaí, a mínima é de 10ºC e a máxima, de 15ºC.

Região Central

Sexta-feira de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, nebulosidade continua, mas não chove. Em Santa Maria, mínima de 5ºC e máxima de 14ºC.

Região Norte

Previsão indica que o dia será de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 9ºC e 18ºC.

Região Noroeste

Região deve ter sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Santa Rosa, mínima de 8ºC e máxima de 19ºC.

Litoral Sul

Tempo ensolarado, com geada ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 7ºC e 14ºC.

*Produção: Carolina Dill