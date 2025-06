Semana terá chuva intensa e risco de temporais no RS

RS deve ter semana marcada pelo retorno da umidade Jonathan Heckler / Agencia RBS

Os gaúchos que sofreram com o frio intenso na primeira metade de junho deverão enfrentar, agora, uma semana com temperaturas mais amenas, mas alto volume de chuva e risco de temporais em parte do Estado. A mudança no tempo é esperada já para esta segunda-feira (16), quando haverá condições para pancadas de intensidade moderada a forte, seguidas por rajadas de vento, raios e eventual queda de granizo nas regiões Missões Central, Sudeste, leste da Campanha e Costa Doce. A chuva mais pesada pode ocorrer, segundo a Climatempo, entre a Fronteira Oeste e a Campanha.

Conforme a Climatempo, a virada ocorre por conta de uma área de baixa pressão atmosférica no interior do continente, associada a um "cavado meteorológico" — corrente de vento que ajuda a formar nuvens de tempestade — em deslocamento por níveis médios da atmosfera. No decorrer das horas, as pancadas devem se estender a outras regiões na metade Norte do Rio Grande do Sul, mas sem expectativa de grandes volumes. As temperaturas seguem mais amenas em todo o RS.

Em Porto Alegre, a semana vai começar ainda com predomínio de céu limpo e deverá fazer sol, com os termômetros marcando entre 13ºC e 18ºC segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Na Serra, a previsão indica aumento da nebulosidade, mas com risco de chuva mais elevado para o período da noite. Em Gramado, a variação será de 7ºC a 20ºC.

Já na terça-feira (17) o sistema de baixa pressão começará a se intensificar e vai manter o tempo instável no Estado. Ao longo do dia, haverá risco de pancadas de chuva entre moderadas e fortes, além de rajadas de vento, descargas elétricas e queda de granizo eventual. O maior risco de temporais ficará concentrado entre as Missões e a região Oeste. As temperaturas, porém, seguirão amenas.

A Serra apresentará tempo instável, com grande presença de nuvens já desde a manhã. Até o começo da tarde, espera-se pancadas de chuva moderadas ou intensas com possibilidade de raios e vento. A chuva voltará a ganhar volume entre o final da tarde e o começo da noite.