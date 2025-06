Segunda onda de frio do ano chega ao Brasil no final de semana; entenda como ela deve influenciar no RS

Rio Grande do Sul deve observar uma redução da umidade. Ulisses Castro / Agencia RBS

Uma nova onda de frio está prevista para começar no Brasil dentro dos próximos dias. Já no final de semana, a entrada de uma massa de ar polar provocará queda acentuada da temperatura. Mas, dessa vez, ela não terá grandes influências sobre o Rio Grande do Sul.

Conforme a Climatempo, o sistema chega ao país no domingo (8) e deve trazer redução mais expressiva dos índices em parte do Sudeste e do Centro-Oeste, em Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Nessas áreas, são esperados 5ºC abaixo da média.

Já em parte do Norte e do Sul, especialmente em Santa Catarina e Paraná, há tendência de diminuição de 3ºC a 5ºC em comparação aos valores históricos para essa época do ano. A tendência é que a configuração siga, pelo menos, até 14 de junho.

Como fica no Rio Grande do Sul?

Atualmente, o Estado gaúcho já encontra-se com a temperatura baixa. A tendência é que a entrada dessa nova massa de ar polar no Brasil mantenha uma condição semelhante a que vem sendo registrada no RS nos últimos dias.

A diferença que os gaúchos devem observar é a redução da umidade, destaca o meteorologista Daniel Caetano, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM):

— Teremos o avanço de uma nova massa de ar mais frio sobre o Brasil, que deve avançar até o sul de Minas Gerais. Sobre o Rio Grande do Sul, como já estamos sob influência de uma massa de ar, a condição não mudará muito. O que iremos perceber é na queda da umidade entre o final de semana e início da próxima — diz.

Isso significa que os dias devem continuar frios, mas secos no Estado. No domingo e na segunda-feira (9), por exemplo, a previsão indica que a temperatura mínima deve ficar mais baixa pela manhã e mais agradável no período da tarde, por conta de uma maior presença de sol.

Ou seja, o RS deve sair, por um período, dessa condição atual de céu predominantemente encoberto e de chuva, para um de tempo estável e mais ensolarado.

— Por enquanto, não temos previsão de uma alteração muito grande (nos termômetros), porque a temperatura já está baixa. Não estamos prevendo uma mudança brusca da temperatura, mas vamos sentir o ar mais seco, uma condição mais agradável — aponta Caetano.

Uma questão que não dá para descartar é a possibilidade de formação de geada, principalmente entre segunda e terça-feira (10). No entanto, caso ocorra, será de forma localizada na Campanha ou na Fronteira com o Uruguai.

Os especialistas pontuam que, por se tratar de uma previsão de longo prazo, ainda é necessário acompanhar a chance de ocorrência dos fenômenos nos próximos dias e os números específicos de temperatura.

Qual a diferença dessa massa de frio para o a de final de maio?

Conforme a Climatempo, esta segunda onda de frio tem características um pouco diferentes da primeira registrada no país na virada de maio para junho. Na nova previsão, o ar frio irá abranger uma área um pouco menor e não será tão intenso como a primeira. Entretanto, em termos de duração, esta será um pouco maior.

*Produção: Carolina Dill