Geada vitrificada é registrada em cidades do RS e de SC; entenda o que é e quando acontece o fenômeno

Ao longo dos dias de frio extremo no sul do Brasil, diferentes cidades têm observado suas vegetações "congeladas", dominadas por uma forma de camada de gelo pouco vista no país. Áreas de São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, por exemplo, amanheceram nesta quarta-feira (25) com temperatura próxima a -3ºC e com registros de plantas e galhos com aspecto vitrificado.