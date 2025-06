RS volta a ter tempo firme e recebe nova onda de frio no começo da semana; mínimas podem ficar abaixo de 0ºC

Frio deve ficar ainda mais intenso no começo da semana no RS, mas a chuva dará trégua. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A semana começa com alívio para os gaúchos: a chuva persistente, que causou alagamentos e apreensão, finalmente, deve deixar o Rio Grande do Sul. A previsão é do retorno do tempo firme, que virá acompanhado de uma nova onda de frio, que se estabelecerá sobre o Estado, por conta do avanço de uma nova massa de ar polar.

De acordo com a Climatempo, após o domingo (29) ainda contar com muita instabilidade e transtorno por conta de temporais, a segunda-feira (30) deve marcar o começo da mudança no clima. Até existe a possibilidade de ocorrência de alguns chuviscos durante o dia, mas sem expectativa de chuva significativa.

O episódio de onda de frio se estabelece sobre, praticamente, todo o território gaúcho. Ao amanhecer, áreas da Campanha, Sul, Oeste, Região Central, Costa Doce, Vales e Serra podem contar com formação de geada. As temperaturas máximas variam entre 8 e 16°C, segundo o Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado.

Já em algumas áreas mais elevadas, as mínimas diárias podem novamente registrar índices abaixo de 0ºC. Ao longo da segunda, o tempo segue aberto e não chove. Os ventos continuam soprando forte sobre a costa gaúcha, variando entre 40 e 70 km/h.

Na terça-feira (1º), a Climatempo prevê que o tempo finalmente se mantém firme em todo o Rio Grande do Sul, sem chuva, com tendência de que as temperaturas tenham queda mais significativa ao longo do dia sobre o Estado, com avanço do ar polar. Durante o amanhecer, haverá condições para formação de geada generalizada.

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil aponta que as mínimas devem variar entre -5°C e 6°C, com condição para formação generalizada de geada, enquanto as máximas oscilam entre 5°C e 11°C. Os ventos seguem com rajadas de 40 e 60 km/h ao longo da costa, onde o mar continua agitado.

A tendência da quarta-feira (2) é de que a massa de ar frio permaneça contribuindo nas baixas temperaturas em todo o Rio Grande do Sul, com mínimas variando entre -4°C e 6°C, com condição para formação de geada em todas as regiões, com exceção do Litoral Médio e Norte. Durante a tarde, as temperaturas máximas oscilam entre 7°C e 14°C. A condição de mar agitado persiste.

Como ficam as temperaturas em algumas cidades gaúchas nesta segunda, de acordo com a Climatempo:

Porto Alegre: mínima de 7ºC e máxima de 12ºC

mínima de 7ºC e máxima de 12ºC Caxias do Sul: mínima de 1ºC e máxima de 7ºC

mínima de 1ºC e máxima de 7ºC Santa Maria: mínima de 2ºC e máxima de 8ºC

mínima de 2ºC e máxima de 8ºC Passo Fundo: mínima de 2ºC e máxima de 9ºC

mínima de 2ºC e máxima de 9ºC Pelotas: mínima de 4ºC e máxima de 8ºC

mínima de 4ºC e máxima de 8ºC Bagé: mínima de 0ºC e máxima de 6ºC

mínima de 0ºC e máxima de 6ºC Uruguaiana: mínima de 1ºC e máxima de 8ºC

mínima de 1ºC e máxima de 8ºC Santa Rosa: mínima de 4ºC e máxima de 10ºC

mínima de 4ºC e máxima de 10ºC Rio Grande: mínima de 5ºC e máxima de 8ºC

mínima de 5ºC e máxima de 8ºC Capão da Canoa: mínima de 5ºC e máxima de 9ºC

mínima de 5ºC e máxima de 9ºC Lajeado: mínima de 3ºC e máxima de 10ºC

mínima de 3ºC e máxima de 10ºC Santa Cruz do Sul: mínima de 3ºC e máxima de 9ºC