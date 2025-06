RS volta a registrar temperatura negativa nesta sexta-feira

Em Porto Alegre, mínima foi de -4,3ºC nesta sexta-feira. Jonathan Heckler / Agência RBS

Com mínima de -0,9ºC, Dom Pedrito teve o amanhecer mais frio do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (27). Apesar da marca, registrada por volta das 6h nos termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sensação térmica no município da Campanha foi ainda menor: -6,1ºC.

Também na Campanha, Bagé registrou a segunda menor mínima do dia no Estado, com -0,2ºC, conforme medição das 8h. O vento elevou a sensação de frio no município para -1,5ºC.

Em Quaraí, na Fronteira Oeste, os termômetros marcara 0,3ºC. Embora a marca registrada, a sensação térmica foi um pouco mais amena, com sensação térmica de 1ºC.

A sensação térmica também foi de frio acima da temperatura registrada nos termômetros em outros três municípios gaúchos:

Soledade , Região Norte: sensação térmica de -3,3ºC | Mínima de 4,5ºC

, Região Norte: sensação térmica de -3,3ºC | Mínima de 4,5ºC Canguçu , Região Sul: sensação térmica de -2,3ºC | Mínima de 4,4ºC

, Região Sul: sensação térmica de -2,3ºC | Mínima de 4,4ºC Jaguarão, Região Sul: sensação térmica de -0,5ºC | Mínima de 1,1ºC

Em Porto Alegre, a mínima foi de 4,3ºC. A temperatura foi registrada às 6h na estação meteorológica instalada no bairro Belém Novo, na Zona Sul. Na quarta-feira (27), a Capital bateu o seu recorde de frio no ano, com mínima de -1,7ºC.

Municípios com menor mínima

As informações são de estações meteorológicas do Inmet.

Dom Pedrito, Campanha: -0,9ºC

Bagé, Campanha: -0,2ºC

Quaraí, Fronteira Oeste: 0,3°C

Jaguarão, Região Sul: 1,1ºC

Alegrete, Fronteira Oeste: 2,4ºC

Pelotas, Região Sul: 2,8ºC

São Gabriel, Região Noroeste: 2,8ºC

São Vicente do Sul, Região Central: 2,8ºC

Previsão para sexta-feira

O tempo deve se manter firme no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, reflexo do avanço de uma nova massa de ar frio e seco.