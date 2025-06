RS terá chuva e frio no fim de semana; confira a previsão do tempo

Em Porto Alegre, a precipitação deve começar no final da manhã de sábado (14). Jonathan Heckler / Agencia RBS

Além do frio característico desta época do ano, o fim de semana no Rio Grande do Sul terá chuva em grande parte do Estado.

Em Porto Alegre, no sábado (14), a precipitação deve começar no final da manhã e se estender ao longo do dia. A mínima será de 12 °C e a máxima, de 20 °C. Já no domingo (15), chove durante a madrugada, e o tempo fica firme no restante do dia. A mínima será de 13 °C e a máxima, de 19 °C.

Na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, há previsão de chuva a partir da noite de sábado, com mínima de 11 °C e máxima de 18 °C. No domingo, chove durante a madrugada, com temperaturas entre 11 °C e 17 °C.

Em Bagé, na Campanha, a previsão é de chuva durante todo o sábado, com mínima de 12 °C e máxima de 13 °C. No domingo, há possibilidade de precipitação durante a madrugada; depois, o tempo fica firme, com temperaturas entre 8 °C e 16 °C.

Na Fronteira Oeste, a chuva persiste durante todo o sábado, com mínima de 13 °C e máxima de 16 °C em Uruguaiana. No domingo, o tempo permanece firme ao longo do dia, com temperaturas entre 11 °C e 18 °C.

Em Pelotas, na Região Sul, chove à tarde e à noite de sábado, com temperaturas entre 12 °C e 17 °C. O domingo será de sol durante todo o dia, com mínima de 9 °C e máxima de 17 °C.

No Litoral Norte, em Tramandaí, a chuva começa na noite de sábado, com mínima de 15 °C e máxima de 21 °C. A instabilidade se estende pela madrugada de domingo, mas o restante do dia será de sol, com temperaturas entre 14 °C e 18 °C.

Em Santa Maria, na Região Central, deve chover durante todo o sábado, com mínima de 13 °C e máxima de 17 °C. No domingo, o tempo fica firme, com temperaturas variando entre 10 °C e 17 °C.

Na Região Norte, em Passo Fundo, chove à tarde e à noite de sábado, com temperaturas entre 11 °C e 19 °C. As pancadas se estendem pela madrugada de domingo, mas o tempo fica firme no restante do dia, com mínima de 10 °C e máxima de 19 °C.

Confira como fica o tempo na sua região no sábado (14)

Região Metropolitana

A chuva chega no final da manhã e persiste durante o restante do dia. Em Porto Alegre, a mínima é de 12 °C e a máxima de 20 °C.

Campanha

Sábado chuvoso, com precipitação ao longo de todo o dia. Em Bagé, os termômetros variam entre 12 °C e 13 °C.

Fronteira Oeste

Chuva ao longo de todo o sábado. Em Uruguaiana, mínima de 13 °C e máxima de 16 °C.

Litoral Norte

Sábado de sol durante o dia, com chuva chegando à noite. Em Tramandaí, mínima de 15 °C e máxima de 21 °C.

Litoral Sul

Sol e muitas nuvens de manhã e chuva forte à tarde. Noite chuvosa. Em Rio Grande, as temperaturas variam entre 14ºC e 17ºC.

Região Central

Previsão de chuva ao longo de todo o sábado. Em Santa Maria, mínima de 13 °C e máxima de 17 °C.

Região Norte

Chove durante a tarde e à noite. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 11 °C e 19 °C.

Região Noroeste

Nublado com chuva durante o dia e à noite. À tarde ocorre temporal. Em Santa Rosa, a temperatura vai de 15ºC a 16ºC.

Região Sul

Sol durante o dia, com aumento de nuvens e chuva à tarde e à noite. Em Pelotas, mínima de 12 °C e máxima de 17 °C.

Serra

Sábado com sol e aumento de nebulosidade. A chuva chega à noite. Em Caxias do Sul, mínima de 11 °C e máxima de 18 °C.

Confira como fica o tempo na sua região no domingo (15)

Região Metropolitana

Chove durante a madrugada, mas o tempo fica firme no restante do dia. Em Porto Alegre, mínima de 13 °C e máxima de 19 °C.

Campanha

Possibilidade de chuva durante a madrugada, com tempo firme no decorrer do dia. Em Bagé, os termômetros variam entre 8 °C e 16 °C.

Fronteira Oeste

Domingo de tempo firme, sem previsão de chuva. Em Uruguaiana, mínima de 11 °C e máxima de 18 °C.

Litoral Norte

Instabilidade na madrugada, mas o sol aparece no restante do dia. Em Tramandaí, mínima de 14 °C e máxima de 18 °C.

Litoral Sul

Previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Rio Grande, os termômetros variam entre 12ºC e 17ºC.

Região Central

Domingo com tempo firme. Em Santa Maria, mínima de 10 °C e máxima de 17 °C.

Região Noroeste

Previsão de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Em Santa Rosa, as temperaturas variam entre 11ºC e 19ºC.

Região Norte

Chove na madrugada, mas o tempo se firma no decorrer do dia. Em Passo Fundo, mínima de 10 °C e máxima de 19 °C.

Região Sul

Dia de sol e tempo firme durante todo o domingo. Em Pelotas, mínima de 9 °C e máxima de 17 °C.

Serra

Chuva durante a madrugada, seguida de tempo firme. Em Caxias do Sul, temperaturas entre 11 °C e 17 °C.

