RS tem temperatura negativa pelo segundo dia seguido; veja as mínimas

Um dia após bater a menor temperatura do ano, o Rio Grande do Sul voltou a registrar mínima negativa nesta quarta-feira (11). Os termômetros marcaram -1ºC em São José dos Ausentes, na Serra, por volta das 6h — apenas 0,2ºC acima do recorde de 2025 no Estado, anotado em Bagé.

A temperatura também se aproximou do recorde mais baixo do ano em Porto Alegre. A mínima na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) instalada no bairro Jardim Botânico, foi de 6,4ºC. A menor marca até o momento é de 6,3ºC, registrada em 30 de maio.

Em Vacaria, a mínima foi de 0,3ºC, marca registrada por volta das 6h. Apesar disso, a Climatempo indica que a sensação térmica no município da Serra pode ter chegado a -3,3ºC.

Os termômetros não superaram a marca de 1ºC em outros dois municípios gaúchos:

São Vicente do Sul , Região Central: 0,3°C, por volta das 7h

, Região Central: 0,3°C, por volta das 7h Dom Pedrito, na Campanha: 0,9ºC, às 6h

São José dos Ausentes registrou geada e a mínima mais baixa do RS nesta quarta-feira. Antônia Pereira / Divulgação

Dados coletados de estações meteorológicas do Inmet que operam em diferentes regiões do Rio Grande do Sul indicam que 33 municípios registraram mínima abaixo de 9,9ºC durante o amanhecer desta quarta-feira.

Menores mínimas do RS nesta quarta-feira