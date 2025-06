RS tem sete pontos onde a cota de inundação dos rios já foi ultrapassada; veja a situação pelo Estado

Em São Sebastião do Caí, nível do rio ultrapassou os 12 metros.

Os níveis dos principais rios do Estado vem sendo impactados pela chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (16). Segundo dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), sete pontos já ultrapassaram a cota de inundação.