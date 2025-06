RS registra temperatura negativa e menores mínimas do ano

O amanhecer desta terça-feira (10) foi de frio no Rio Grande do Sul, com mínimas negativas em três municípios (veja abaixo) e as menores temperaturas do ano no Estado. O recorde foi registrado em Bagé, na Campanha, onde os termômetros marcaram -1,2ºC por volta das 7h. A marca também foi a menor do país em 2025.